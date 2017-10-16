Рынок новых LCV в России в январе-сентябре вырос на более чем 20%

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в январе-сентябре 2017 года вырос на 20,4% в годовом выражении и составил более 75 тысяч единиц, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

"По итогам девяти месяцев нынешнего года рынок новых LCV в России составил более 75 тысяч автомобилей – на 20,4% больше, чем за тот же период 2016 года" — говорится в сообщении.

По итогам сентября объем рынка новых легких коммерческих автомобилей в РФ вырос на 6,6% и составил 8,2 тысячи единиц. При этом, отмечают аналитики, лидером рынка традиционно является российская марка ГАЗ, на долю которой пришлось 47% от общего объема. В количественном выражении это составляет 3,9 тысячи штук, что на 14,2% превышает показатель аналогичного месяца прошлого года.

На втором месте находится УАЗ, показатель которого достиг 1,2 тысячи автомобилей, снижение на 20,9%. Кроме того, в тройку лидеров впервые в этом году вошел американский Ford с продажами в 710 машин (рост в 1,7 раза). В первую пятерку также попадают Mercedes-Benz, в точности повторивший результат, показанный год назад — 594 машины, а также Lada, продажи которой снизились на 23,1%, до 545 штук.

"Только четыре марки показывают в сентябре отрицательную динамику рынка: помимо упомянутых отечественных УАЗ и Lada, падение продемонстрировали корейский Hyundai (-10,8%) и немецкий Volkswagen (-0,3%)", — отмечают эксперты агентства.

В модельной структуре лидерство у "ГАЗели Next", объем рынка которой в сентябре составил 2,2 тысячи, что на 26,3% больше, чем годом ранее. Второе место занимает ГАЗ 3302 с показателем 889 экземпляров (рост на 20,1%). Далее следуют УАЗ 3909, продажи которого составили 694 машины (снижение на 4,4%) и Ford Transit — 662 автомобиля (рост в 1,6 раза). Пятерку лидеров замыкает фургон Lada Largus с продажами 534 автомобиля (снижение на 10,1%).