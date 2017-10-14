МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. C 14 октября в России вступают в силу новые правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений, сообщает сайт Госавтоинспекции.
Есть изменения и в практической части экзамена. Например, те, кто хочет получить права на управление мотоциклом, будут обязаны выполнять упражнение на скоростное маневрирование с элементами "змейки", разгона, торможения и объезда препятствий. Раньше такой тест проводился только по решению экзаменатора. Упражнение предполагало наличие площадки длиной 80 метров, которые есть далеко не везде, поэтому к существующей схеме добавлен второй вариант, который может быть адаптирован для любой площадки.
Кандидатов в водители тоже ожидают новшества — если они не смогут с первой попытки выполнить упражнение при движении задним ходом (например, заезд в бокс), то второй раз включить заднюю передачу будет нельзя. Раньше число таких попыток не регламентировалось. Кроме того, раньше допускался заезд колесом на линию, обозначающую границу упражнения, а теперь нарушать границу виртуальной "стены" выступающими частями машины (зеркалами или бампером) запрещено.
Изменения коснутся и проведения экзамена на площадке в зимних условиях — при устойчивом снежном покрове границы испытательных упражнений обозначаются дополнительными стойками и конусами, территорию площадки обработают противогололедными средствами.
За правами — в МФЦ
Новый регламент также уточняет сроки для предоставления госуслуги по выдаче водительских прав или замене удостоверения в многофункциональных центрах.
Расширился и перечень документов, которые заявитель может подавать по собственной инициативе. В частности, это касается заграничного паспорта — в соответствии с ним будут приводиться дублирующие записи латинскими буквами имени и фамилии в водительском удостоверении.
Регламент для инспекторов
Кроме того, с 20 октября вступит в силу новый Административный регламент МВД по надзору за участниками дорожного движения. Это инструкция для сотрудников ГАИ о том, что можно и чего нельзя делать при общении с гражданами.
Сотрудникам ГИБДД запрещается оскорблять граждан, а также предписано воздерживаться "от любого вида высказываний и действий дискриминационного характера" по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений.
Также наряды ДПС будут ориентированы на наблюдение за дорожной ситуацией в местах наибольшей аварийности и на потенциально опасных участках улично-дорожной сети.
Новые предложения
На этой неделе Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении штрафов за непропуск водителями пешеходов и велосипедистов.
Согласно документу, "стоимость" этого нарушения вырастет с полутора до двух с половиной тысяч рублей.
Сейчас полицейским приходится вызывать сообщившего о нарушении, проверять по базам данных личность нарушителя, приглашать его для опроса и искать свидетелей. На это тратится много ресурсов и времени, при этом сотрудники ГИБДД ограничены сроком в два месяца.
Законопроект уже получил одобрение правительственной комиссии.
58.8%Да, если нарушителей действительно будут наказывать
21.1%Нет, считаю это доносительством
20.1%Зависит о того, насколько это будет удобно в техническом плане
С инициативами выступили также и автошколы. Так, Союз автошкол Москвы предлагает ГИБДД разделить водителей на любителей и профессионалов.
По мнению председателя союза Александра Ачкасова, любителей не следует перегружать знаниями, которые им не потребуются, а профессионалов надо учить получше. Для тех, кто не собирается профессионально заниматься грузовыми и пассажирскими перевозками, учебную нагрузку можно снизить примерно на треть, а за теми, для кого вождение является работой, надо усилить контроль, считает он.