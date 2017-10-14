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Российские водители будут получать права по новым правилам

15:5414.10.2017
(обновлено: 08:16 15.10.2017)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкРабота сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД. Архивное фотоРабота сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. C 14 октября в России вступают в силу новые правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений, сообщает сайт Госавтоинспекции.

Выдача новых номерных знаков в Симферополе. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Теперь для допуска к экзамену в ГИБДД надо пройти верификацию свидетельства об обучении в автошколе и о прохождении медосмотров. В первую очередь это касается тех, кто получал справки об обучении и медицинские документы из других регионов. Таким образом ГИБДД намерено бороться с поддельными или незаконно полученными документами.

Есть изменения и в практической части экзамена. Например, те, кто хочет получить права на управление мотоциклом, будут обязаны выполнять упражнение на скоростное маневрирование с элементами "змейки", разгона, торможения и объезда препятствий. Раньше такой тест проводился только по решению экзаменатора. Упражнение предполагало наличие площадки длиной 80 метров, которые есть далеко не везде, поэтому к существующей схеме добавлен второй вариант, который может быть адаптирован для любой площадки.

Сотрудник ГИБДД регулирует движение
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Хороший-плохой инспектор: новый регламент научит ГИБДД вежливости
Новыми правилами запрещается опрокидывание мотоцикла — теперь это будет означать, что экзамен не сдан.

Кандидатов в водители тоже ожидают новшества — если они не смогут с первой попытки выполнить упражнение при движении задним ходом (например, заезд в бокс), то второй раз включить заднюю передачу будет нельзя. Раньше число таких попыток не регламентировалось. Кроме того, раньше допускался заезд колесом на линию, обозначающую границу упражнения, а теперь нарушать границу виртуальной "стены" выступающими частями машины (зеркалами или бампером) запрещено. 

Изменения коснутся и проведения экзамена на площадке в зимних условиях — при устойчивом снежном покрове границы испытательных упражнений обозначаются дополнительными стойками и конусами, территорию площадки обработают противогололедными средствами. 

За правами — в МФЦ

Новый регламент также уточняет сроки для предоставления госуслуги по выдаче водительских прав или замене удостоверения в многофункциональных центрах. 

Мужчина на пешеходном переходе
© Fotolia / Gena
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Получить права в МФЦ можно с марта нынешнего года. Ранее этим занимались только подразделения Госавтоинспеции. Новый регламент предписывает, что оформление прав через МФЦ должно занимать не более 15 рабочих дней. Фото на права также будут делать в МФЦ, а затем весь пакет документов будут передавать в ГИБДД по электронной почте или с курьером.

Расширился и перечень документов, которые заявитель может подавать по собственной инициативе. В частности, это касается заграничного паспорта — в соответствии с ним будут приводиться дублирующие записи латинскими буквами имени и фамилии в водительском удостоверении.

Регламент для инспекторов

Кроме того, с 20 октября вступит в силу новый  Административный регламент МВД по надзору за участниками дорожного движения. Это инструкция для сотрудников ГАИ о том, что можно и чего нельзя делать при общении с гражданами.

Сотрудник ГИБДД регулирует движение в городе Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Разговор с ГАИ, протокол и противотуманки: юристы разрушают автомифы
В соответствии с ним инспекторы ГИБДД смогут останавливать машины для проверки документов не только на стационарных постах, но и в любом месте на дороге. Также они получили право требовать документы не только у водителей, но и у всех граждан. При этом полицейский должен быть "вежливым, тактичным, обращаться только на "вы", проявлять спокойствие и выдержку, свои требования излагать в убедительной и понятной форме, исключая возможность двоякого их понимания". 

Сотрудникам ГИБДД запрещается оскорблять граждан, а также предписано воздерживаться "от любого вида высказываний и действий дискриминационного характера" по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений.

Также наряды ДПС будут ориентированы на наблюдение за дорожной ситуацией в местах наибольшей аварийности и на потенциально опасных участках улично-дорожной сети.

Новые предложения

На этой неделе Госдума приняла в третьем чтении законопроект о повышении штрафов за непропуск водителями пешеходов и велосипедистов.

Согласно документу, "стоимость" этого нарушения вырастет с полутора до двух с половиной тысяч рублей.

Установка дорожных знаков в рамках эксперимента по уменьшению их размера. Архивное фото
© Фото : АГН "Москва"
В России перейдут на дорожные знаки уменьшенного формата
Кроме того, МВД предлагает разрешить сотрудникам ГИБДД наказывать водителей за нарушения ПДД на основании видео от граждан, зарегистрированных на портале госуслуг.

Сейчас полицейским приходится вызывать сообщившего о нарушении, проверять по базам данных личность нарушителя, приглашать его для опроса и искать свидетелей. На это тратится много ресурсов и времени, при этом сотрудники ГИБДД ограничены сроком в два месяца.

Законопроект уже получил одобрение правительственной комиссии.

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Еще одна поправка к Правилам дорожного движения касается участившихся случаев наездов на водителей, вышедших из автомобиля на дороге. Для предотвращения таких ДТП МВД предлагает обязать водителей надевать светоотражающую одежду, прежде чем выходить из машины в темное время суток или в условиях ограниченной видимости.

С инициативами выступили также и автошколы. Так, Союз автошкол Москвы предлагает ГИБДД разделить водителей на любителей и профессионалов.

По мнению председателя союза Александра Ачкасова, любителей не следует перегружать знаниями, которые им не потребуются, а профессионалов надо учить получше. Для тех, кто не собирается профессионально заниматься грузовыми и пассажирскими перевозками, учебную нагрузку можно снизить примерно на треть, а за теми, для кого вождение является работой, надо усилить контроль, считает он.

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Комментарии
32 пользователя оставили 54 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
712307
Всё прогнило. Медведев очень слабый хозяйственник.
16:32
14.10.2017
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Дмитрий Власов
Повезло тем, кто уже успел приобрести удостоверение, после 14-го такса наверняка нехило увеличится.
16:28
14.10.2017
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