Новый регламент ГИБДД обяжет сотрудников быть вежливыми

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Сотрудникам ГИБДД при общении с водителями будет запрещено дискриминировать их по любым признакам, а также несправедливо их обвинять, следует из текста административного регламента ведомства, текст которого опубликован на интернет-портале правовой информации.

Так, сотрудник Госавтоинспекции должен воздерживаться "от любого вида высказываний и действий дискриминационного характера" по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений.

Кроме того, полицейским запрещается проявлять грубость, пренебрежительный тон, заносчивость, высказывать предвзятые замечания и неправомерные, незаслуженные обвинения, а также оскорбительные выражения или реплики и совершать действия, провоцирующие противоправное поведение.

Административный регламент вступает в силу 20 октября.

Документ меняет процедуру проверки документов на дорогах. В частности, будет отменен запрет на проверку автомобилей вне стационарных постов. Также наряды ДПС будут ориентированы на наблюдение за дорожной ситуацией в местах наибольшей аварийности и на потенциально опасных участках улично-дорожной сети.