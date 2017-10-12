Новый регламент ГИБДД обяжет сотрудников быть вежливыми

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Сотрудникам ГИБДД при общении с водителями будет запрещено дискриминировать их по любым признакам, а также несправедливо их обвинять, следует из текста административного регламента ведомства, текст которого опубликован на интернет-портале правовой информации.
Кроме того, полицейским запрещается проявлять грубость, пренебрежительный тон, заносчивость, высказывать предвзятые замечания и неправомерные, незаслуженные обвинения, а также оскорбительные выражения или реплики и совершать действия, провоцирующие противоправное поведение.
Административный регламент вступает в силу 20 октября.
Документ меняет процедуру проверки документов на дорогах. В частности, будет отменен запрет на проверку автомобилей вне стационарных постов. Также наряды ДПС будут ориентированы на наблюдение за дорожной ситуацией в местах наибольшей аварийности и на потенциально опасных участках улично-дорожной сети.