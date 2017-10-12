МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. АвтоВАЗ отзывает 19,668 тысячи автомобилей Lada Xray, проданных с февраля 2016 года, сообщается на сайте Росстандарта.

"Причиной отзыва автомобилей Lada Xray является возможное перетирание жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки", — говорится в сообщении.

АвтоВАЗ уведомит владельцев отзываемых автомобилей письмами или по телефону. При этом владельцы машин могут самостоятельно сверить VIN своего автомобиля, обратиться в ближайший дилерский центр и записаться на ремонт.

На машинах, попадающих под отзыв, на кромку аккумуляторной площадки бесплатно наклеят защитный уплотнитель.