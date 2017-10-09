Сам себе оценщик. Смогут ли автовладельцы получить больше денег по ОСАГО

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Сергей Белоусов. Госдума одобрила в первом чтении поправки в закон об ОСАГО, увеличивающие лимит выплат по ДТП, оформленным без участия сотрудников полиции. В случае принятия документа с 1 января 2018 года по так называемому европротоколу потерпевший сможет рассчитывать на компенсацию в размере до 100 тысяч рублей вместо нынешних 50 тысяч. РИА Новости выяснило, насколько нововведения смогут упростить и одновременно усложнить жизнь автомобилистам.

Угадай-ка

По действующим нормам закона об ОСАГО для оформления ДТП без вызова сотрудников ГИБДД (читай — по европротоколу) должны быть соблюдены определенные условия: в аварии участвовало не более двух транспортных средств, вред причинен только имуществу, у водителей нет разногласий по поводу обстоятельств ДТП, характера и перечня видимых повреждений, оба имеют действующий страховой полис, заполнили и передали в страховую извещения о дорожно-транспортном происшествии. В этом случае потерпевший вправе претендовать на компенсацию от страховщика в размере 50 тысяч рублей.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), количество водителей, обратившихся с заявлением о выплате по европротоколу, по итогам за январь-июнь 2017 года выросло на 10% и составило 269 тысяч человек. Доля водителей, оформлявших ДТП без вызова сотрудников полиции, в первом полугодии 2017 года в целом по России выросла с 29 до 32%.

Принятие законопроекта позволит увеличить сумму возмещения по "стандартному" европротоколу до 100 тысяч рублей. По данным Минфина, выступившего автором поправок, средний размер выплат по ОСАГО превышает 65 тысяч рублей, поэтому повышение суммы необходимо. С ведомством не согласны в РСА: "Повышение максимального размера страховой выплаты в рамках европротокола приведет к тому, что этот лимит превысит среднюю выплату по ОСАГО. Это может привести к значительному росту страхового мошенничества. Большинство добросовестных граждан не нуждается в таком увеличении, поскольку в настоящее время не менее 68% всех ДТП покрываются лимитом 50 тысяч рублей".

Для многих подсчет ущерба — почти невыполнимая задача, а понять, во сколько обойдется восстановление машины, держа в уме сумму 100 тысяч, будет еще сложнее. Помимо внешних повреждений автомобиля, в большинстве аварий есть скрытые, распознать которые без тщательного осмотра не сможет даже опытный сотрудник автосервиса. Чтобы не быть голословным, РИА Новости подготовило тест, который позволит определить, насколько вы способны оценить ущерб от ДТП (тест расположен тут).

С точностью до метра

Но на этом поправки в закон об ОСАГО не заканчиваются. Правительство предлагает выплачивать компенсацию по европротоколу, даже если водители не смогли договориться о том, кто из них виноват. Если несговорчивые участники ДТП все же решат не вызывать гаишников, тогда им нужно будет зафиксировать обстоятельства ДТП с помощью "технических средств контроля, обеспечивающих некорректируемую регистрацию информации".

О том, что это за устройства, должны знать жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Согласно действующей редакции закона об ОСАГО, уже сейчас они могут получить максимальную страховую выплату в размере 400 тысяч рублей, но только при условии фото- или видеофиксации обстоятельств аварии. Речь идет о видеорегистраторах и фотоаппаратах, а также камерах в планшетах и смартфонах. Согласно постановлению правительства № 1002, технические средства должны не только записывать видео и делать снимки, но и фиксировать точное время и спутниковые координаты. Сделать важные кадры нужно в течение часа после аварии, а на записях должны быть видны госномера, повреждения и расположение транспортных средств с привязкой к объектам дорожной инфраструктуры. Бонусом будет фото номерного знака машины свидетеля ДТП. С 2018 года требования к приборам ужесточатся: простой видеорегистратор в случае автоматической фиксации аварии уже не поможет. Нужен будет прибор, способный записать не только дату, время и координаты, но и скорость в момент совершения ДТП, а также ускорение по трем осям (x, y и z). Такие возможности предусмотрены в автомобилях, оснащенных системой аварийного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС.

"Если виновными будут признаны оба водителя, то им будут произведены выплаты в пределах 100 тысяч рублей, — рассказал Денис Макаров, руководитель управления методологии обязательных видов "АльфаСтрахования". — Но если оба водителя окажутся невиновными в ДТП, то выплату произвести нельзя, так как при страховании гражданской ответственности отсутствие вины допускается только при выплатах в случае причинения вреда жизни или здоровью". По мнению страховой компании, двукратное увеличение суммы выплат может привести к всплеску мошенничества и росту убыточности.

Европротокол на полную катушку

Через пару лет необходимость подсчитывать в уме сумму ущерба отпадет сама собой. Лимит для жителей регионов действует до 1 октября 2019 года, после любой автовладелец России сможет рассчитывать на полную компенсацию ущерба своему имуществу в рамках договора об ОСАГО, то есть на 400 тысяч рублей. Правда, технические средства фиксации, которые сейчас необходимы жителям Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, станут обязательными для всех, независимо от места происшествия. По мнению авторов законопроекта, скорое повышение выплат до 100 тысяч рублей и будет способствовать более плавному переходу к европротоколу без ограничений.

Фиксация нарушений должна существенно упроститься: в проекте федерального закона в качестве альтернативного варианта предусмотрено программное обеспечение для смартфонов и планшетов, которое сможет снять повреждения, определить местоположение, а также передать данные в автоматизированную информационную систему обязательного страхования (АИС РСА).

Подобное приложение уже разработано РСА и запущено в 2015 году, его можно установить в смартфон или планшет, работающий под управлением операционных систем Android и iOS. Сделанные с помощью "ДТП. Европротокол" фотографии автоматически поступают на хранение в информационную систему РСА. По мнению союза, интеграция с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА) не требуется, поскольку данные о пользователях есть в полисах ОСАГО, а значит, и в АИС РСА. "Такой идентификации вполне достаточно для урегулирования страхового случая с применением этих данных", — отметили в пресс-службе РСА.

Если у водителя нет возможности использовать приложение, а в автомобиле отсутствует система ЭРА-ГЛОНАСС, всегда остается возможность вызвать на место ДТП сотрудников полиции — они подскажут, что делать.

Цена неосведомленности

Порой автомобилисту трудно разобраться с геолокацией, видеофиксацией, данными о продольном и поперечном ускорении и другими сложными вещами. Некоторые пожилые водители даже кондиционер включить не могут. Но опытные и продвинутые тоже становятся заложниками собственной неосведомленности.

В судах нередко рассматриваются регрессные иски, поданные страховыми компаниями против виновников аварий, оформленных по европротоколу. Дело в том, что в законе об ОСАГО содержатся требования об обязательном предоставлении в страховые компании заполненных бланков извещений о ДТП обоими участниками происшествия в течение пяти рабочих дней. Для потерпевшего это важно, так как его автомобиль должен быть отправлен в ремонт, но второй участник не придает этому значения, выкидывает извещение в помойку и самостоятельно ремонтирует машину, чем пользуются автостраховщики.

Компания выплачивает потерпевшему необходимую сумму (или ремонтирует автомобиль в сервисе), а затем подает в суд регрессное требование на виновника аварии с требованием полностью возместить денежные средства в пределах суммы европротокола. Такое право компаниям дает статья 14 закона "Об ОСАГО". Сейчас это 50 тысяч рублей (до 400 тысяч для жителей Москвы, Питера и их областей), а с принятием поправок сумма возрастет до 100 тысяч.

"Закон ясно указывает на то, что извещение должно быть направлено страховщику в течение пяти рабочих дней с даты ДТП. Это можно сделать по почте, по факсу или любым иным способом, подтверждающим факт отправки. Документ об отправке нужно хранить и предъявлять страховщику в случае необходимости", — пояснили в пресс-службе РСА.

Кстати, если воспользоваться официальным сайтом РСА и скачать оттуда бланк извещения о ДТП, то в нем будет указано следующее: "Заполняется и передается в течение 15 рабочих дней страховщику". В инструкции по упрощенному оформлению ДТП необходимость передачи заполненного извещения в течение пяти рабочих дней прописана правильно, но много ли водителей готовы разбираться в этих тонкостях?

А теперь попробуйте пройти тест. Все автомобили в нем действительно попадали в аварии и были застрахованы по ОСАГО в компании "АльфаСтрахование". Предлагаем вам угадать, сколько стоил ремонт конкретной машины: меньше 100 тысяч рублей или больше?