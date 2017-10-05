Jeep, Dodge и Chrysler отзывают более трех тысяч машин в России

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Официальный представитель Jeep, Dodge и Chrysler в РФ "ЭфСиЭй Рус" отзывает 3,019 тысячи машин из-за возможности короткого замыкания, сообщается на сайте Росстандарта.

Так, отзыву подлежат автомобили Jeep Compass, Jeep Patriot, Dodge Caliber и Chrysler Sebring, реализованные с апреля 2010 года по декабрь 2015 года.

"Причиной отзыва транспортных средств является контроллер удерживающих систем. В момент столкновения команды на раскрытие подушек безопасности и срабатывание преднатяжителей ремней безопасности могут не поступить из-за внутреннего короткого замыкания, вызванного приходом в контроллер "отрицательного" напряжения через провода переднего датчика удара", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уполномоченные представители изготовителя "ЭфСиЭй Рус" уведомят владельцев автомобилей, которые попали под отзыв. При этом владельцы могут самостоятельно сверить VIN своего автомобиля и обратиться в ближайший дилерский центр.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.