Названы самые популярные иномарки в России

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Отечественные автолюбители предпочитают ездить на японских машинах, говорится в исследовании аналитического агентства "Автостат".

В России зарегистрировано более 25 миллионов легковых иномарок, среди них доля "японцев" составляет 37% (9,4 миллиона). За ними идут корейские автоконцерны, чей парк составляет 4,3 миллиона авто (17% от общего количества). Третью позицию занимают немецкие производители (4,2 миллиона машин).

Далее следуют американские (3,1 миллиона) и французские (2,1 миллиона) легковушки. На чешские и китайские марки приходится 3% и 2% автопарка соответственно. Доля прочих брендов составляет 1,5%.

Ранее "Автостат" обнародовал результаты исследования, согласно которому самой популярной иномаркой в России на 1 июля 2017 года стал Ford Focus. Вторую строчку в рейтинге заняла Toyota Corolla, третью — Hyundai Solaris.