Пять штрафов за раз от инспектора и как "наказывать" фуры: совет юриста

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Сергей Белоусов. Сотрудников ГИБДД лучше не злить, иначе, остановив за одно нарушение, они могут пройтись по всем "недочетам" вашего автомобиля и выписать сразу несколько штрафов. Или не могут? РИА Новости попросило юриста рассказать, правомерны ли действия инспектора при вынесении сразу нескольких постановлений об административной ответственности, а также разъяснить другие спорные вопросы из области автомобильного права.

Прилетело

Каждый автовладелец хоть раз оказывался в такой ситуации, в которой при движении за грузовиком из кузова последнего что-то просыпалось, а затем это что-то наносило повреждение автомобилю. Иногда из шин фур с большим протектором вылетают довольно крупные камни, которые могут разбить стекло или сделать вмятину на капоте. Можно ли требовать с водителя фуры возмещения вреда и как это сделать?

"Взыскать ущерб вполне реально, — утверждает адвокат. — Если в этот момент у вас работал видеорегистратор, то можно считать, что вопрос возмещения ущерба решен".

Процесс несложный, но потребует времени. Нужно будет провести оценку восстановительного ремонта и получить отчет эксперта. Следом необходимо направить в ГИБДД запрос о предоставлении сведений о собственнике грузовика и после написать исковое заявление о возмещении вреда, причиненного автомобилю, в суд. В суде важно доказать, что вред имуществу нанесен именно щебенкой, вылетевшей из кузова. Фото- и видеофиксация в этом случае будут самыми надежными доказательствами.

Серийные штрафы

Представим ситуацию, в которой сотрудник ГИБДД останавливает автомобиль в черте города и говорит водителю, что тот превысил скорость. Пока автомобилист раскаивается, сидя в патрульной машине, гаишник видит грязные номера и снова выписывает штраф. После инспектор замечает включенный дальний свет и составляет еще один протокол за нарушение правил пользования внешними световыми приборами. Насколько правомерны действия сотрудника ДПС?

"В случае если инспектор выявит дополнительные правонарушения, то он вправе привлечь водителя к административной ответственности в том числе и за них, — считает адвокат международной юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры" Марат Аманлиев. — Однако есть одно но.

Согласно статье 4.4 КоАП РФ, при совершении лицом двух и более административных правонарушений наказание назначается за каждое из них. Если имеет место превышение скорости, выключены фары в темное время суток, не читается номер или не пристегнут ремень безопасности, то инспектор может выписать штраф за каждое нарушение. Однако в ситуации, когда у водителя не оказалось с собой свидетельства о регистрации, а также водительских прав и страхового полиса ОСАГО, административное наказание он понесет не за каждый отсутствующий документ, а только за один из них, за который предусмотрено наиболее строгое наказание.

Не поделили полосу

В пробках и на загруженных трассах преимущество всегда за мотоциклом — большинство из них юрко проскакивают между рядами автомобилей и в итоге намного быстрее доезжают до нужного места. Водители автомобилей часто не замечают мотоциклистов, которые мчатся со скоростью, в несколько раз превышающей скорость общего потока, что часто приводит к авариям. Однако не все ДТП связаны с перестроениями машин из ряда в ряд: иногда водители объезжают ямы или канализационные люки, не покидая пределов своей полосы, как вдруг в их боковую дверь или крыло врезается мотоцикл. Кто виноват в такой аварии?

"В такой ситуации, безусловно, будет виноват мотоциклист, — рассказывает Марат Аманлиев. — Каждый участник дорожного движения должен соблюдать рядность и ехать в своем ряду, а не проскакивать на авось".

Это следует из двух пунктов Правил дорожного движения: 9.7 и 9.10. В первом сказано, что движение транспортных средств должно осуществляться строго по обозначенным полосам, а наезжать на прерывистые линии разметки разрешается лишь при перестроении. Во втором определено, что водитель должен соблюдать необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения. Таким образом, мотоциклист, который решил проехать между рядами, не соблюдая безопасный интервал, однозначно будет признан виновником ДТП.