Опубликован рейтинг самых дешевых автомобилей в России

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В рейтинг самых дешевых новых автомобилей, которые продаются в России, попали пять отечественных моделей. Список был составлен "Российской газетой".

Самым дешевым новым автомобилем в стране стала Lada Granta в кузове седан, цена которой начинается с отметки в 389 900 рублей. Второе и третье места также заняли отечественные машины — седан Lada Priora и лифтбек Lada Granta, которые стоят от 399 900 и 414 900 рублей соответственно.

В пятерку лучших попали Ravon R2 стоимостью от 439 900 рублей и хэтчбек Lada Kalina, за которую покупателю придется заплатить от 440 600 рублей. Бюджетная модель из Узбекистана стала самым доступным автомобилем с автоматической трансмиссией, отметили составители рейтинга.

В список также попали собираемый в Тольятти седан Datsun on-DO, стоимостью от 442 тысяч рублей, седан Ravon Nexia, который обойдется покупателю минимум на семь тысяч дороже, седан Brilliance H230, который можно купить за 459 000 рублей.

Рейтинг замкнули внедорожник Lada 4x4 — его цена начинается от 475 тысяч рублей — и Renault Logan. Цена на эту модель начинается с отметки в 479 тысяч рублей.

При этом как нижняя, так и верхняя границы рейтинга выросли на 20 тысяч рублей. Это связано с тем, что цены на автомобили в стране вновь начали расти, отмечает издание.