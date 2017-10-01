В Париже проходит день без машин

ПАРИЖ, 1 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. День без машин и мотоциклов, в течение которого жителям Парижа предлагают ездить на велосипедах или ходить пешком, проходит в воскресенье во французской столице.

"После успеха Дней без машин в 2015 и 2016 году город возобновил это событие, расширив зону без машин на весь Париж", — говорится в сообщении столичной мэрии.

Жителям и "тем, кто любит Париж" предлагают в период с 11.00 (12.00 мск) до 18.00 (19.00 мск) передвигаться по городу пешком, на велосипеде, роликовых коньках, самокате или моноколесе. Ограничения на движения автомобилей не коснулись окружной дороги Парижа — бульвара Переферик.

В то же время запрет на использование автомобилей не коснулся общественного транспорта, туристических автобусов, такси и машин экстренных служб. Также на личном транспорте могут передвигаться инвалиды, в случае, если у них есть соответствующая наклейка на машине. А журналистам и дипломатам в воскресенье придется добираться до пунктов назначения пешком.

"Около 2,5 тысячи человек теряют жизнь каждый год из-за воздуха, которым они дышат в Париже. Это в 60 раз больше, чем число погибающих в ДТП", — заявили соорганизаторы акции — коллектив "Париж без машин". Они также отметили, что треть от всех выбросов парниковых газов, влияющих на изменение климата, составляют в столичном регионе Франции выбросы от автомобилей.

По словам организаторов Дня без машин, "задачи огромны, но решать их следует сообща".