Сетевая автоподстава: как выявить мошенников, выбирая машину в интернете

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Сергей Белоусов. Новый или подержанный автомобиль по супервыгодной цене — отличная наживка, с помощью которой дилерские центры приманивают сотни клиентов, а мошенники с легкостью обманывают доверчивых покупателей. К такому нехитрому методу автосалоны и частные продавцы прибегают на сторонних интернет-площадках, но есть и более сложные схемы обмана. РИА Новости попросило крупнейших участников рынка по продаже транспортных средств дать советы покупателям и научить их не тратить свое время на бесполезные звонки и поездки.

Извините, продали

Пролистывая в Сети предложения по автомобилям б/у, покупатель вдруг натыкается на заманчивое объявление о продаже таких же новых моделей, да еще и с полным списком дополнительных опций, которые реализует официальный дилер. Цена "лота" лишь немногим выше, чем у машины с пробегом, и руки уже сами тянутся к телефону. Однако менеджер на другом конце провода приветливо сообщает, что именно этот автомобиль уже продан, но на складе якобы есть точно такой же, цена та же, да еще можно выбрать цвет. Нужно только оставить свой телефон или посетить автосалон и самому во всем убедиться.

Через некоторое время сотрудник дилерского центра перезванивает покупателю и предлагает альтернативные варианты, правда, все они вдруг резко становятся дороже. Тех, кого удалось завлечь в автосалон, "обламывают" точно таким же способом. Возможно, один из ста раздосадованных клиентов все-таки решается потратиться и купить машину по менее выгодной цене, но чаще покупатели просто зря теряют собственное время.

Как избежать обмана: Если вы знаете название дилерского центра, то посетите его официальный сайт, обычно там есть раздел "Автомобили в наличии", где должна быть указана цена на каждую машину и подробно расписана ее комплектация. Не нашли такую — значит объявление на стороннем сайте, скорее всего, недостоверное. Косвенным доказательством обмана также является дата размещения объявления: если на такое выгодное предложение никто не клюнул в течение длительного времени, вероятнее всего, это просто наживка.

"Если вы натолкнулись на объявление с очень привлекательным ценником, перед звонком или встречей лучше посмотреть похожие объявления. Если цена значительно выбивается "из рынка", нужно поискать другие варианты, — рассказали в "Авто.ру". — Мы часто проводим незапланированные проверки дилерских центров, поэтому подготовиться у владельцев салона к ней не получится. Несколько лет назад, в самом начале проверок, были примеры, когда большинство выставленных автомобилей физически не существовали. Мы отключали таких автодилеров и больше с ним не сотрудничали".

Слепила из того, что было

Неправдоподобно привлекательную цену могут предложить и частники, однако у них нет складов с новыми автомобилями, да и подержанный всего один — тот, который нужно продать. На описание его преимуществ продавцы не скупятся и подробно рассказывают про идеальное техническое состояние, историю обслуживания, а также уверяют, что машина не участвовала ни в одном ДТП. Спустя некоторое время после покупки новый владелец вдруг сталкивается с проблемами: на кузове начинает пузыриться краска, в подвеске что-то гремит, двигатель работает неровно — машина начинает рассыпаться буквально на глазах. При визите в первый же сервис ставится вердикт: автомобиль побывал в аварии и некачественно отремонтирован.

Как избежать обмана: Стоимость тут опять играет самую важную роль, но есть и другие признаки "преступления". Если покупатель сам не может выявить неисправности, его должно насторожить следующее: незадолго до продажи у автомобиля сменился владелец. Причем новый хозяин может утверждать, что машина принадлежит теще, тестю или другому родственнику, который по каким-то надуманным причинам не мог самостоятельно совершить сделку. Обычно такие объявления размещают те, кто занимается восстановлением битых машин. Они выкупают их у страховых компаний или у частных лиц, кое-как восстанавливают и затем перепродают.

"В таких случаях покупателям нужно внимательно осматривать товар. Мы всегда советуем тем, кто уже определился с предложением, приехать вместе с владельцем в техцентр и провести полный осмотр автомобиля", — говорят представители "Авто.ру".

Подозрительные фотографии

Среди продавцов автомобилей профессиональные фотографы встречаются нечасто, поэтому иногда качество снимков оставляет желать лучшего. "Если фотографии маленького размера и некачественные, это тоже повод насторожиться, — утверждает "Авто.ру". — Безусловно, не каждый человек может подготовить хорошую фотогалерею, но подозрительно смазанные фото могут быть прикрытием мошенников".

Как избежать обмана: Тут нет ничего сложного, достаточно просто посмотреть фото. Если уж автомобиль сильно приглянулся, то покупатель всегда может попросить владельца прислать другие снимки. В случае отказа лучше не торопиться с покупкой и подождать новых объявлений.

Код да VIN-чик

Идентификационный номер (VIN) — уникальное сочетание цифр и букв, в котором зашифрованы все основные параметры машины: год ее выпуска, комплектация, тип кузова, двигатель и трансмиссия, место производства и так далее. Однако по VIN можно узнать не только технические характеристики, но и, например, историю владения и эксплуатации транспортного средства. В частности, участвовало ли оно в ДТП, сколько было владельцев и так далее. В Москве и Московской области действует портал столичного правительства "Автокод" — он бесплатно расскажет всю историю машины с момента ее первой регистрации в органах ГИБДД Москвы и МО. В других регионах можно использовать другие бесплатные и платные сервисы по проверке.

Как избежать обмана: "Если при звонке владелец отказывается назвать VIN-номер, по которому вы можете проверить настоящую историю авто, советуем прекратить общение с таким продавцом", — утверждают в "Авто.ру".

Мошенник или блондинка?

Владелец автомобиля, особенно если он был у машины единственным, знает об истории ее эксплуатации мельчайшие подробности. Он может рассказать, где и по какой причине появилась потертость или вмятина, какой тип масла он заливал в двигатель и когда обслуживался у официального дилера. Чаще всего перекупщики и мошенники не могут ответить на элементарные вопросы либо рассказывают какие-то небылицы.

Как избежать обмана: Есть подозрение, что машина никогда не принадлежала хозяину? Тогда стоит узнать в интернете какие-то тонкости владения конкретной моделью — ее слабые места или технические особенности. После задайте эти вопросы продавцу, и если он не сможет ответить или будет называть неверные данные, то лучше такое предложение о продаже не рассматривать. "Если продавец при звонке не может внятно рассказать про автомобиль, лучше прекратить дальнейшее общение с таким "автовладельцем", — считают в "Авто.ру".

Спешу на Бали

И снова вы нашли подержанный автомобиль по привлекательной цене. Его владелец рассказывает все четко и без ошибок, фотографии качественные, описание верное и даже VIN-код подтверждает, что история владения без единого изъяна. Такая машина долго продаваться не будет, да и хозяин торопит: мол, скоро уезжает в другой город или страну, машину надо продать срочно, а от желающих нет отбоя. От покупателя нужно лишь одно — перевести на счет мобильного телефона тысячу или две рублей в качестве гаранта, что он приедет на осмотр. По результатам осмотра продавец клянется вернуть деньги.

Как избежать обмана: Ни при каких обстоятельствах не перечислять деньги за машину до встречи с хозяином. Даже если покупатель и продавец смогли увидеться лично, любые задатки за автомобиль нужно обязательно давать только под расписку, в которой будут указаны паспортные данные обеих сторон.

Темный кредит

Машина выбрана, договор купли-продажи подписан, все документы переданы — наконец в руках у покупателя долгожданное авто. Однако через пару недель, месяцев и даже лет вдруг выясняется, что никаких регистрационных действий с этим автомобилем больше делать нельзя: банком на него наложено обременение. После несчастный владелец узнает, что машина куплена в кредит и было внесено всего несколько платежей. Как так получилось, ведь оригинал паспорта транспортного средства (ПТС) должен храниться в банке? Все просто: мошенники сделали дубликат ПТС, а покупатель в состоянии эйфории от выгодной сделки упустил это из виду.

Как избежать обмана: Спросить о наличии оригинального ПТС и в случае его отсутствия перейти к следующему объявлению. Продавец действительно может потерять оригинал паспорта, но тогда нужно попросить номер свидетельства о регистрации, по которому можно отследить историю автомобиля, узнать обо всех обременениях и судебных запретах. Также следует попросить справку от банка о полном погашении кредита.

Мыл до дыр

Автомобиль с небольшим пробегом — лакомый кусок для его будущих владельцев. Он не гарантирует отсутствие ДТП или юридической чистоты, но, как правило, свидетельствует о малом износе технических узлов и деталей кузова и салона. Однако недобросовестные продавцы иногда скручивают пробеги, в результате чего покупателю достается машина с большим количеством дефектов, устранение которых влетит в копеечку.

Как избежать обмана: "Внимательно посмотрите на фотографии: по ним можно понять, соответствует ли машина описанию, — рассказывает Сергей Литвиненко, руководитель направления "Avito Авто". — У автомобиля с пробегом менее десяти тысяч километров не будут потерты руль и рукоятка коробки передач. Небольшие дефекты, такие как сколы и отдельные крашеные элементы, вполне естественны для застрахованного автомобиля, эксплуатируемого в городе". Кроме того, по фотографиям можно проверить наличие шильдиков — если эмблемы марки или модели нет на багажнике или капоте, возможно, что эту деталь красили, а значит, автомобиль побывал в аварии.