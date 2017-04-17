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Экономика

Леголенд: как не нарваться на "конструктор", покупая подержанную машину

09:0017.04.2017
(обновлено: 09:17 17.04.2017)
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Разбитый автомобиль
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Сергей Белоусов. Покупая подержанный автомобиль, мы всегда рискуем столкнуться с юридическими проблемами или со скрытыми техническими неполадками. Даже прожженный специалист, вооруженный прибором для измерения толщины лакокрасочного покрытия, зачастую не способен выявить того, что перед ним машина-лего, слепленная из двух, а то и трех разных кусков.

Речь идет о машинах, побывавших в серьезных дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), после восстановленных в гаражных "сервисах" из дешевых и непроверенных запчастей. Бизнес этот никем не контролируется, более того, в него напрямую вовлечены страховые компании. Между тем передвижение на таких автомобилях является опасным для жизни и здоровья не только владельцев, но и окружающих их людей.

На кладбище перекупщик свищет

Интернет пестрит предложениями о покупке и продаже "автобитья". На самом старом и одном из популярнейших ресурсов по продаже бывших в употреблении автомобилей есть даже отдельный фильтр "битые", который позволяет перекупщикам выбирать самые разные машины вплоть до полностью уничтоженных.

"За первый квартал 2017 года на "Авто.ру" ежемесячно размещалось около 10 тысяч объявлений о продаже битых автомобилей. Это примерно 2% от общего количества объявлений на сервисе", — сообщили РИА Новости в пресс-службе "Авто.ру".

Страховой полис. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Киркач
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Продажа битых машин для их последующего восстановления ведется и на официальном уровне — страховыми компаниями. Товар берется у клиентов, оформивших каско, для чего в договорах о страховании введено понятие "конструктивная гибель". Его применяют к тем транспортным средствам, уровень повреждений которых после ДТП делает ремонт экономически нецелесообразным.

"Буквально несколько лет назад у большинства страховых компаний конструктивная гибель автомобиля, согласно договорам, наступала, если стоимость восстановления равна или превышает 75% действительной стоимости застрахованного транспортного средства, — рассказал РИА Новости специалист по урегулированию убытков одной из страховых компаний, пожелавший остаться неизвестным. — После финансового кризиса 2014 года договоры были переписаны, и теперь автомобили "тоталят" с 65%".

Признать конструктивную гибель машины могут даже в том случае, если совокупная сумма убытков по договору превышает 65% ее фактической стоимости. После этого клиент получает денежную компенсацию, а разбитый автомобиль по закону должен перейти на баланс страховой компании. Но на деле переходит редко.

© РИА Новости. Алексей Куденко
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"Разбитая машина должна стать собственностью страховой компании, но в таком случае продать ее за хорошие деньги будет практически невозможно, ведь когда ее восстановят, покупатель по паспорту транспортного средства легко вычислит, кому она принадлежала, и заподозрит неладное. Перекупщики платят за автохлам, деньги официально переводятся на счет страховой, но по факту в паспорте транспортного средства — ПТС — нет никаких печатей и упоминаний о том, что страховая компания выкупила автомобиль, а точнее его годные остатки, у физического лица", — рассказал представитель страховой компании.

Тем самым страховые косвенно лишают себя новых клиентов и подставляют ни в чем не повинных покупателей, ведь если речь идет о разбитой машине, сошедшей с конвейера год-два назад, то восстановленная она имеет все шансы быть снова застрахованной по каско новым владельцем. Однако страховые такую машину под крыло уже не примут.

Посетитель автосалона
© РИА Новости. Михаил Мордасов
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"Все страховые компании проводят расчет и оценку ущерба в программе Audatex, в которой ведется единый учет всех разбитых транспортных средств. Перед тем как застраховать подержанный автомобиль, страховщики обязательно проведут оценку его стоимости через Audatex, где выяснится, что такое-то транспортное средство уже проходило через программу по причине такой-то тяжелой аварии. Либо вам откажут, либо задерут такую цену, что откажетесь вы сами", — поясняет эксперт.

Реализация "битья" проходит на специализированных аукционах, на которых страховые компании продают битые машины. Сайты эти официальные и вполне легальные, у крупных страховых компаний есть даже собственные площадки, где любой желающий может приобрести автомобиль в любом состоянии.

"Раньше все "тотальные" машины продавались напрямую через руководство компаний, через собственные связи, а теперь все стало доступно для каждого, достаточно внести залог — и ты участник аукциона", — комментирует источник РИА Новости.

© РИА Новости. Игорь Зарембо
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Это же РИА Новости подтвердили и в ГК "АвтоСпецЦентр": "Поврежденный автомобиль при ДТП, признанный страховой компанией как "тотал", как правило, продается страховой компанией на аукционе. Такие автомобили выкупаются неавторизованными сервисами и "гаражами" с целью заработать на восстановлении автомобиля с последующей его перепродажей".

Обряды воскрешения

Тяжелые аварии всегда несут с собой несчастье для тех, кто находился внутри автомобиля. Смерть и увечья неразрывно следуют за каждым таким случаем, и лишь немногие отделываются легким испугом и парой переломов. Каждый случай без исключения сопровождается шоком для пострадавших, но для некоторых это прекрасный случай извлечь выгоду. Перекупщики могут появиться сразу же после ДТП буквально из ниоткуда и предложить свои услуги по покупке почти полностью уничтоженного автомобиля.

Скоростная автомагистраль. Архивное фото
© Fotolia/ karelnoppe
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"Мне позвонили и предложили купить Ford S-Max, который работал в такси и которому снесло заднюю часть кузова в ДТП, — рассказывает один из участников бизнеса по выкупу и последующему восстановлению битых автомобилей, пожелавший остаться анонимным. — Разбитая машина стоила 300 тысяч, еще 300 тысяч я потратил на то, чтобы ее восстановить: заказал на разборке четверть от другого разбитого S-Max, уцелевшие части сварили вместе, кузов перекрасили. В итоге продали его за 1,2 миллиона". 

В особо тяжелых случаях, когда восстановление невозможно, у "погибших" машин все равно найдутся свои покупатели. "Однажды мы купили у страховой Jaguar, который сгорел до основания, — рассказывает другой перекупщик. — Через некоторое время за ним приехал автовоз и увез его в неизвестном направлении: покупателям нужна была машина из-за документов".

Бизнес, построенный на восстановлении битых машин, зародился в России еще до того, как их стали продавать официально в автосалонах, а со второй половины 2000-х достиг своего пика. Он неразрывно связан с продажами новых машин.

© РИА Новости. Игорь Зарембо
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"В 2007 году машины покупали как горячие пирожки, много страховалось по каско, много разбивали, стоянки были завалены автохламом разного сорта, бизнес был на подъеме. Из-за последнего кризиса и падения продаж ажиотаж спал, страховые сейчас чувствуют себя не лучшим образом, по каско народ страхуется редко, оттого и машин на восстановление отправляется меньше".

Есть ли жизнь после смерти?

Восстановлением автомобиля после серьезного ДТП готов заняться практически любой неофициальный сервис. В гаражных мастерских люди без лицензий, порой без опыта, зато полные энтузиазма и готовые работать за небольшие деньги, с радостью залатают любую брешь в разбитой машине, сварят из двух разных частей единое целое и покрасят все это в цвет "хамелеон" для большего лоска.

© РИА Новости. Игорь Зарембо
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"Конечно, новый владелец, а именно посредник в данной цепочке, не захочет сильно вкладываться в восстановление автомобиля и будет экономить. Конечный владелец, покупая такой автомобиль, порой сильно рискует своей безопасностью и при эксплуатации будет выявлять все больше недостатков, которые могли быть не видны при покупке, — объясняет Виталий Олефиренко, руководитель кузовного цеха "Фольксваген Центр Внуково" ГК "АвтоСпецЦентр". — Например, облезание краски из-за нарушения технологии подготовки и окраски деталей, а также результаты (применения. — Прим. ред.) дешевых лакокрасочных материалов. Глюки электрооборудования автомобиля, непредвиденные поломки систем, узлов, агрегатов и так далее, которые связаны не с эксплуатацией, а с последствиями ДТП. Экономия при восстановлении такого авто может сказаться на здоровье и жизни водителя и пассажиров. Если при восстановлении силовых элементов кузова не выполнялись рекомендации производителя, или автомобиль был некачественно сделан на стапельном оборудовании, повторного ДТП автомобиль может не выдержать, и силовые элементы кузова не выполнят свою основную функцию. Как правило, "гаражи" не меняют лонжероны и силовые элементы из высокоуглеродистых сталей, а восстанавливают их, так как не имеют оборудования и специнструмента. Также при эксплуатации такой машины могут сильно изнашиваться шины, транспортное средство будет уводить от траектории прямого движения, так как заводские контрольные точки кузова находятся не в допустимых значениях".

Как не попасть впросак

Выяснить самостоятельно, был ли автомобиль в крупном ДТП, практически невозможно. Система "Автокод", размещенная на сайте московского правительства, позволяет это сделать, но только в случае с машинами, зарегистрированными в Москве и Московской области. Данные можно получить через множество частных фирм за деньги, но их достоверность никто не гарантирует.

© РИА Новости. Игорь Зарембо
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"Реальность такова, что покупатель не может узнать всю историю ремонта, обслуживания авто, а также в каких ДТП он поучаствовал, где и как восстанавливался. Все доступные на сегодня источники разрознены и не имеют общей базы данных, — говорит Виталий Олефиренко. — Дилер может дать гарантию на тот автомобиль, который покупался и обслуживался у него. Если же автомобиль был сдан дилеру в трейд-ин без истории обслуживания, то он делает диагностику, оценивая состояние как основных систем, так и кузова. Если автомобиль побывал в сильном ДТП, дилер, который не занимался его восстановлением, не будет выкупать такой автомобиль с целью перепродажи, так как ему придется нести ответственность перед новым владельцем ТС. Покупать физическому лицу у физического лица — это большой риск для нового владельца".

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