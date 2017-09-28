Кинопродюсер назвал абсурдом идею запретить показ нарушений ПДД в кино

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Кинопродюсер Сергей Сельянов считает абсурдной идею запрета показа нарушений правил дорожного движения (ПДД) в фильмах, об этом он заявил РИА Новости в четверг.

Министерство культуры РФ прорабатывает вопрос о запрете показа нарушений правил дорожного движения в кино. Ранее в секретариате первого вице-премьера Игоря Шувалова сообщили РИА Новости, что правительство поручило МВД и министерству культуры подготовить рекомендации по соблюдению правил дорожного движения в создаваемых фильмах.

"Я про это ничего не слышал, но это какой-то абсурд… Чепуха это все. Даже комментировать не надо. Как же гонки автомобильные в кино, один из основных аттракционов во всей истории кинематографии?" — сказал Сельянов РИА Новости, комментируя инициативу.

Сергей Сельянов является продюсером таких известных фильмов как "Брат", "Брат-2", "Сестры", "Особенности национальной рыбалки", "Жмурки", "Бумер-2", "Груз 200" и многих других.