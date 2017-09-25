В Сбербанке хотят знать, кто ответит за ДТП с участием беспилотных авто

АНОСИНО (Московская область), 25 сен — РИА Новости. Гуманоидные роботы с универсальным искусственным интеллектом появятся не ранее, чем через 10-15 лет, а вот вопрос ответственности за ДТП с участием беспилотных автомобилей уже необходимо обозначить, считает старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума должна будет в ближайшее время заняться вопросами регулирования отношений человека и искусственного интеллекта.

"Сейчас очень много таких представлений, что робот — это такое гуманоидоподобное существо с искусственным интеллектом, которое действует как человек. От появления таких роботов с универсальным искусственным интеллектом нас отделяет примерно 10-15 лет, может быть даже больше", — сказал Ведяхин журналистам.

При этом он подчеркнул важность описания ответственности при принятии решений с помощью искусственного интеллекта.

"Если алгоритм принимает решение, то кто несет эту ответственность в итоге? Потому что сам алгоритм не может нести ответственность. То же самое важно для самодвижущихся автомобилей: что происходит, если совершается ДТП, кто несет ответственность. Вопрос ответственности необходимо обозначить", — считает топ-менеджер крупнейшего российского банка.

"Алгоритмы пока сами себя не пишут, но как только алгоритмы начнут писать сами себя, мы напрямую сразу столкнемся с вопросами этой ответственности", — отметил он.