Теория небольшого взрыва: как разные сорта топлива влияют на автомобиль

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости, Сергей Белоусов. В современном автомобиле лучше все делать по инструкции, однако в этих книжках и информационных наклейках иногда сам черт ногу сломит. Например, производитель рекомендует заправлять машину бензином АИ-98, но при этом допускает использование АИ-95, или советует лить 95-й, но не запрещает 92-й. При этом разница в стоимости двух видов топлива достигает шести-семи рублей за литр, на полный 55-литровый бак это уже около 400 рублей, а в месяц — лишние две-три тысячи. Надо ли покупать дорогое топливо, если можно использовать более дешевое? РИА Новости попросило автомобильных экспертов объяснить, каким топливом можно и нельзя заправлять машины.

Чтобы "пальцы" не стучали

Итак, в бак залит бензин АИ-92 вместо рекомендованного АИ-95. "В случае заправки современного автомобиля бензином с пониженным октановым числом снизится мощность двигателя, — рассказывает шеф-тренер "Ауди Центра Варшавка" Дмитрий Парбуков. — Большой опасности в этом нет, так как электронные компоненты, отвечающие за работу мотора, внесут коррективы с учетом изменившихся условий. Более критичным для двигателя будет переход с рекомендованного 98-го на 92-й. В этом случае лучше снизить нагрузку на двигатель и не поднимать обороты выше средних значений. Высокая нагрузка может спровоцировать детонацию, топливо будет воспламеняться самопроизвольно, что приведет к повреждению стенок цилиндра мотора и поршневых колец, разрушению поршней и прогоранию клапанов".

"При использовании низкооктанового бензина датчик детонации определит взрывное горение топлива и даст команду блоку управления двигателем изменить угол зажигания в меньшую сторону, что приведет не только к снижению мощности и крутящего момента, но и к повышенному расходу", — добавляет Константин Епанешников, директор департамента сервиса и запчастей официального дилера Volkswagen (автомобильная группа "Авилон").

Все современные автомобили оснащаются пьезокристаллическими датчиками детонации, которые распознают вибрации в двигателе внутреннего сгорания (ДВС) и посылают команды блоку управления двигателем. Тот, в свою очередь, изменяет угол опережения зажигания, состав топливно-воздушной смеси и прочие параметры, чтобы обеспечить нормальное сгорание топливовоздушной смеси в цилиндрах.

"Датчик детонации настолько чувствителен, что коррекция работы происходит раньше, чем в двигателе возникнут разрушительные процессы, — отмечает Дмитрий Новиков, руководитель отдела гарантии дилерского центра "Автомир-Ниссан Москва". — В настоящее время на рынке практически нет автомобилей без датчиков детонации, разве что старые "Волги" ГАЗ-24 или "Жигули" с карбюратором". В таких "раритетных" машинах переход на низкооктановое топливо опасен: процесс горения в цилиндрах приобретет взрывной, а не плавный характер (именно это явление называют детонацией), ударная нагрузка на поршневую группу ломает перегородки между поршневыми кольцами, вызывает растрескивание колец и в конечном итоге приводит к падению компрессии, повышенному расходу масла и задирам на стенках цилиндров. В итоге — капитальный ремонт двигателя. Распознать детонацию достаточно просто: она дает о себе знать характерным звоном в двигателе при движении под нагрузкой или при перегазовках. Автомобилисты с многолетним стажем помнят, что значит выражение "пальцы" стучат".

Использование бензина АИ-98 вместо рекомендованного АИ-95 гораздо безопаснее. "Современные автомобили можно заправлять бензином с октановым числом выше, чем предусмотрено для двигателя, при этом работа ДВС будет более ровной", — отмечает Дмитрий Парбуков.

Многие автомобилисты проводят собственные замеры и утверждают, что при заправке машины высокооктановым топливом снижается расход и улучшается динамика. "А еще бывает: помыл машину — и она бодрее ехать стала. Эффект плацебо", — считает Дмитрий Новиков. Однако другие эксперты уверены, что экономия топлива все-таки есть. "Бензин АИ-98 имеет более высокую антидетонационную стойкость, что повышает КПД процесса сгорания и эффективность", — отмечает Дмитрий Парбуков. С ним согласен и Константин Епанешников, но он считает, что нужно соблюдать осторожность: "Если двигатель не рассчитан на высокооктановое топливо, возможны прогорания поршней или клапанов из-за более высокой температуры горения".

В некоторых современных автомобилях, чаще премиальных марок, инструкция позволяет использовать любой тип бензина от АИ-92 до АИ-98. Почему так делают не все? По мнению Дмитрия Новикова, не каждый автопроизводитель имеет ресурсы и желание проводить полноценные испытания своих ДВС, чтобы получить достоверные данные о применении топлива с различным октановым числом. "Проще обозначить запрет на все, чего нет в спецификации", — резюмировал эксперт.

Так что же делать, если на лючке бензобака написано "98(95)"? Эксперты считают, что ничего страшного не произойдет: при заправке автомобиля топливом АИ-95 возможны увеличение расхода, незначительная потеря мощности и крутящего момента. "Этой надписью производитель разрешает кратковременное (то есть до следующей заправки) использование бензина с пониженным октановым числом. Эта позиция перестраховки "на всякий случай" со стороны производителя", — объясняет Дмитрий Новиков.

Ради чистоты эксперимента

В России запрещено продавать топливо ниже экологического класса Евро-4, и многие крупные сети АЗС по своей инициативе продают бензин класса Евро-5. Однако автомобили давно забежали вперед: в автосалонах появляется все больше моделей с двигателями экологического класса Евро-6. Где найти такой бензин и надо ли вообще?

Дмитрий Новиков считает, что использование бензина Евро-5 в автомобиле с мотором экологического класса Евро-6 допустимо. "С автомобилем ничего не будет. Совсем. Разве что при определенном стечении обстоятельств какой-нибудь суперчувствительный прибор сможет обнаружить, что на каком-то определенном режиме работы выхлоп двигателя будет не укладываться в норму Евро-6 на пять-семь процентов, не более того. Все это чистый маркетинг и рекламные ходы".

Константин Епанешников не столь оптимистичен: "Если в автомобиле использовать топливо низкого экологического класса, то уровень вредных выбросов увеличится до экологического класса топлива. В далекой перспективе возможен ускоренный износ элементов, отвечающих за экологию, — катализатора или сажевого фильтра".

"Тяжелое топливо"

Владельцы автомобилей с дизельными двигателями оказываются в более выгодном положении — им нужно беспокоиться о топливе только при наступлении холодов, когда летний дизель на заправках сменяется (по крайней мере, должен сменяться) на зимний.

Дизель различается цетановым числом: чем оно выше, тем лучше воспламеняемость топлива и равномерность его горения, а значит, более плавная работа двигателя. У стандартной "солярки" оно составляет 48-51, а топливо высшего качества (премиальное) имеет цетановое число 51-55. Согласно российским стандартам и стандарту Таможенного союза (ГОСТ Р 52368-2005, ГОСТ 32511-2013), цетановое число летнего и зимнего дизтоплива должно быть не менее 48 единиц, согласно ГОСТ 305-2013 — не менее 45 единиц. "Найти на заправке дизельное топливо, не подходящее для легкового автомобиля, в нашей стране невозможно. Ограничения по цетановому числу характерны для так называемого биодизеля, а в России достаточно топлива, производимого традиционным путем из нефти", — рассказывает Дмитрий Новиков.

Летом "солярка" служит исправно, но зимой "тяжелое топливо" начинает замерзать, что приводит к печальным последствиям: автомобиль глохнет, топливный фильтр засоряется, машина продолжает свой путь на эвакуаторе. Чтобы этого не случилось, нужно заблаговременно заправиться зимним дизелем, у которого температура кристаллизации содержащихся в нем парафинов ниже.

"Процесс получения зимнего дизельного топлива более затратный, в результате его стоимость выше. Зимняя солярка густеет и замерзает при температуре ниже минус 35 градусов по Цельсию, к тому же ее смазывающая способность, необходимая дизельному мотору, становится хуже", — говорит Константин Епанешников.