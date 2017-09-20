Стоимость ОСАГО для пьяных водителей могут увеличить в пять раз

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Стоимость полиса ОСАГО для водителя, пойманного пьяным за рулем, может вырасти в пять раз. Соответствующие поправки в закон об "автогражданке" готовит Минфин, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Ранее Минфин внес в правительство законопроект, направленный на либерализацию в ОСАГО. В частности, он предусматривает скидки для аккуратных водителей и, наоборот, повышенные коэффициенты для автомобилистов, допустивших грубые нарушения правил дорожного движения.

Повышение стоимости полиса возможно, если в течение года водитель превышал скорость более чем на 60 километров в час, управлял автомобилем в пьяном виде или допускал выезд на встречную полосу.

"Коэффициент обсуждается. Если человек, например, будет пойман пьяным за рулем, коэффициент должен быть пять", — сказал Моисеев в интервью телеканалу "Россия-1".

Если в течение следующего года водитель будет ездить без нарушений, стоимость полиса для него снова снизится, добавил он.

Ранее в интервью РИА Новости Моисеев говорил, что этот законопроект проходит межведомственное согласование в правительстве, а осенью уже будет внесен в Госдуму.