Источник: "Яндекс" покажет Путину прототип своего беспилотного автомобиля

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. "Яндекс" готовится показать президенту РФ Владимиру Путину прототип своего беспилотного автомобиля, рассказал РИА Новости источник, знакомый с подготовкой визита.

"Сотрудники расскажут о применении машинного обучения и анализа данных в разных сервисах "Яндекса". Также компания покажет беспилотный автомобиль", — сказал собеседник агентства.

В самом "Яндексе" не комментирую информацию о возможном приезде главы государства. В компании отметили лишь, что "всегда рады гостям". "23 сентября "Яндексу" исполняется 20 лет. К празднику мы готовим много интересного для пользователей и сотрудников компании", — сказал PR-директор крупнейшей российской интернет-компании Очир Манджиков.

При этом он отметил, что "Яндекс" с прошлого года работает над технологией для беспилотного автомобиля, которая использует собственные наработки компании из области машинного обучения, компьютерного зрения и навигации. "В конце мая мы выпустили ролик, который демонстрирует работу нашего инженерного прототипа беспилотного автомобиля", — напомнил он.

Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники, что президент РФ планирует посетить офис "Яндекса" 21 сентября.