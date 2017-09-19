Эксперт рассказал о перспективах Lada Vesta SW и SW Cross

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Универсал Lada Vesta SW не имеет конкурентов на российском рынке, заявил "Газете.Ru" главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

Уже сейчас "АвтоВАЗу" приходится пересматривать планы по выпуску Vesta в связи с высокими темпами продаж, утверждает эксперт. По его словам, в автоконцерне прогнозируют значительный спрос на недавно анонсированный универсал SW, есть вероятность, что новая модель станет популярнее версии седан.

"Разница между седаном и универсалом — 32 тысячи рублей. Это не столь принципиальная разница в контексте выбора автомобиля, а за эту доплату можно получить можно более вместительную вариацию Vesta… Кроме того, универсалов на базе седанов в России практически нет", — сказал Кадаков.

По мнению эксперта, Vesta SW обладает высоким экспортным потенциалом, однако для успешного выхода на европейский рынок "АвтоВАЗу" придется инвестировать в адаптацию универсала к экологическим требованиям ЕС.

Модель SW Cross также имеет все шансы на успех, поскольку спрос на кроссоверы в России продолжает расти, уверен главред "За рулем".