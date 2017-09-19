"АвтоВАЗ" назвал стоимость новой Lada Vesta

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Стоимость Lada Vesta SW (station wagon — универсал) будет начинаться от 639,9 тысяч рублей за версию в комплектации Comfort, говорится в сообщении "АвтоВАЗа".

"С 19 сентября 2017 года во всех салонах официальных дилеров Lada открывается прием заказов на Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross. Стоимость автомобиля начинается от 639,900 рублей за версию в комплектации Comfort", — сообщает компания.

Производство новинки "АвтоВАЗ" запустил на своем заводе в Ижевске 11 сентября.

Ранее глава компании Николя Мор говорил журналистам, что Lada Vesta SW будет немного дороже автомобиля в кузове седан в базовой версии и еще немного дороже для версии Сross, а Vesta SW Cross в максимальной комплектации с мотором 1,8 литра будет стоить дороже 800 тысяч рублей. Цены на автомобиль в кузове седан начинаются сейчас от 555 тысяч рублей.

Продажи "АвтоВАЗа" в РФ по итогам восьми месяцев 2017 года выросли на 15,5% до почти 193 тысяч автомобилей.