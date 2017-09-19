"Кросс-спорт": самые быстрые кроссоверы до двух миллионов рублей

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости, Сергей Белоусов. Высоко сидеть, далеко глядеть, забираться на бордюры, форсировать грунтовки, выезжать из раскисшей целины, не бояться "прищемить брюхо" — за все эти качества и любят кроссоверы. Особенно в России с ее просторами и бескрайним бездорожьем. Но каждый кроссовер — это прежде всего автомобиль, а одной из самых важных характеристик любого транспортного средства остается его динамика. РИА Новости проанализировала российский рынок "паркетников" и составило список из двенадцати самых быстрых массовых моделей стоимостью до двух миллионов рублей.

0-100 км/ч: 9,7 секунды

Открывает дюжину BMW X1 sDrive18i. Кто мог ожидать от баварской марки такой расторопности, ведь в каждой ее модели спортивных генов должно быть едва ли меньше, чем у всех остальных машин в этой подборке вместе взятых? Но именно этот кроссовер доказывает, что сделать автомобиль быстрым, премиальным и одновременно дешевым пока не получается даже у таких профессионалов, как BMW.

© Фото : BMW Кроссовер BMW X1 sDrive18i © Фото : BMW Кроссовер BMW X1 sDrive18i

Стоимость BMW X1 sDrive18i начинается от 1 880 000 рублей. Ради доступности модель лишили полного привода, оснастили крохотным 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 140 л.с. и семиступечнатой автоматической коробкой передач Steptronic. Но при массе в полторы тонны этого тандема явно не хватает для быстрой езды. Хотите более скоростной BMW X1? Тогда приготовьтесь платить больше двух миллионов рублей.

0-100 км/ч: 9,5 секунды

Спортивная версия Suzuki Vitara S быстрее самого дешевого BMW X1, хотя по мощности точно такая же: 1,4-литровый мотор японского кроссовера Boosterjet выдает 140 л.с. Автомобиль с шестиступенчатым "автоматом" также имеет привод только на переднюю ось, а стоит даже дешевле — от 1 485 000 рублей. Секрет более динамичного характера "Судзуки" простой — снаряженная масса машины составляет всего 1 235 кг.

© Фото : Suzuki Кроссовер Suzuki Vitara S © Фото : Suzuki Кроссовер Suzuki Vitara S

За такое же время до сотни ускоряются дизельные модификации Hyundai Tucson и Kia Sportage с 2,0-литровым 185-сильным агрегатом и шестиступенчатым "автоматом". Однако повод поговорить об этих моделях еще будет.

0-100 км/ч: 9,4 секунды

© Фото : Toyota Кроссовер Toyota RAV4 © Фото : Toyota Кроссовер Toyota RAV4

Преимущество полноприводной Toyota RAV4 над вышеупомянутыми конкурентами объяснимо: двигатель тут хоть и без турбины, зато больше по объему — 2,5 литра, и мощнее — 180 л.с. На одну лошадиную силу тут приходится 9,3 кг. Для сравнения: у BMW X1 этот показатель равен 10,75 кг, а у Suzuki — 8,8 кг. Почему "Тойота" медленнее "Судзуки"? Вопрос к работе трансмиссий. По цене RAV4 модель с шестиступенчатым "автоматом" идет почти вровень с BMW — от 1 891 000 рублей за базовую комплектацию "Комфорт".

0-100 км/ч: 9,3 секунды

Китайский кроссовер Zotye T600 внешне слегка напоминает Volkswagen Touareg, но стоит несравнимо дешевле — от 900 тысяч рублей. Самая быстрая версия укомплектована 2,0-литровым турбированным двигателем Mitsubishi мощностью 177 л.с. Этот агрегат появился еще в конце 1980-х и на протяжении многих лет устанавливался на знаменитые Lancer Evolution! Китайцы "поженили" его с шестиступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями и получили хорошую динамику, которую измерили даже точнее других, — 9,32 секунды с места до сотни. Стоит такая машина 1 228 880 рублей.

© Фото : Zotye Автомобиль Zotye T600 © Фото : Zotye Автомобиль Zotye T600

Кстати, самая дешевая версия Zotye T600 с 1,5-литровым 150-сильным турбированным мотором (также выпускается по лицензии Mitsubishi) и пятиступенчатой "механикой" разгоняется до 100 км/ч за 9,7 секунды, как BMW X1 sDrive18i.

0-100 км/ч: 9,1 секунды

На пятом месте расположились полноприводные кроссоверы-двойняшки Hyundai Tucson и Kia Sportage. Об "корейца" построены на одной платформе и оснащаются одинаковым набором двигателей и трансмиссий. Самое динамичное сочетание для парочки — 1,6-литровый турбированный бензиновый агрегат Gamma мощностью 177 л.с. и семиступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями.

© Фото : Hyundai Новый Hyundai Tucson © Фото : Hyundai Новый Hyundai Tucson

В рейтинг же попадает только один из них — Hyundai Tuicson, стоимость которого начинается от 1 678 000 рублей. За Kia Sportage с таким же набором агрегатов и динамическими характеристиками просят больше двух миллионов.

0-100 км/ч: 9,0 секунд

После Zotye T600 кроссовер Skoda Yeti с турбированным мотором 1,8 TSI мощностью 152 л.с., полным приводом и шестиступенчатым "роботом" DSG — самое дешевое предложение в рейтинге. Этот автомобиль в базовой комплектации стоит 1 394 000 рублей, а цена самой богато оснащенной версии без учета дополнительных опций составляет 1 477 000 рублей.

© Фото : Skoda Кроссовер Skoda Yeti © Фото : Skoda Кроссовер Skoda Yeti

Те же девять секунд для разгона до заветной сотни нужны японской Mazda CX-5. Правда, из-за своих размеров и массы полноприводному "японцу" потребовался 2,5-литровый атмосферный агрегат мощностью 194 л.с., сопряженный с шестиступенчатым "автоматом". Стоит модель тоже немало: минимум 1 831 000 рублей.

0-100 км/ч: 8,9 секунды

Переднеприводный Audi Q3 со 150-сильным мотором 1.4 TFSI и "роботом" S tronic формально попадает в рейтинг, так как ее стоимость начинается от 1 980 000 рублей. Но если нужен быстрый и недорогой кроссовер, то гораздо дешевле обойдется Peugeot 3008.

© Фото : Peugeot Кроссовер Peugeot 3008 © Фото : Peugeot Кроссовер Peugeot 3008

"Француз" с 1,6-литровым турбомотором THP мощностью 150 л.с. стоит 1 639 000 рублей. Его шестиступенчатый "автомат" EAT6 также передает тягу только на передние колеса, а полного привода у 3008 вообще не бывает.

0-100 км/ч: 8,8 секунды

© Фото : Jeep Кроссовер Jeep Renegade © Фото : Jeep Кроссовер Jeep Renegade

Мал, да удал — это про компактный кроссовер Jeep Renegade, под капотом которого находится небольшой 1,4-литровый тубированный мотор. Только в отличие от Suzuki Vitara S мощность двигателя "американца" составляет 170 л.с., а его масса точно такая же, как у BMW, — 1 505 кг. Полноприводный Renegade с девятиступечнатым "автоматом" стоит недешево: от 1 975 000 рублей, зато удовольствия от вождения он доставит едва ли меньше, чем вышеупомянутые конкуренты.

0-100 км/ч: 7,7 секунды

Лидером рейтинга, причем безоговорочным, становится Volkswagen Tiguan, оснащенный 2,0-литровой бензиновой "турбочетверкой" мощностью 180 л.с. Такие машины продаются только с семиступенчатым "роботом" DSG с двумя сцеплениями и полным приводом. Минимальная цена модели — 1 909 000 рублей.

© Фото : Volkswagen Кроссовер Volkswagen Tiguan © Фото : Volkswagen Кроссовер Volkswagen Tiguan

Ближайший конкурент по разгону с места до 100 км/ч — Jeep Renegade — отстает от VW Tiguan больше, чем на секунду! Ну а если сравнивать с 12 позицией BMW X1, то "народный автомобиль" и вовсе выглядит настоящим спорткаром.