Mercedes отзывает в России более 8,4 тысячи авто из-за усилителя руля

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Mercedes отзывает более 8,3 тысячи автомобилей Mercedes-Benz GLE-/GLE купе-/Е-классов и С-/GLС-/S-классов в РФ из-за проблем с электроусилителем руля, сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат 8,346 тысячи транспортных средств Mercedes-Benz (GLE-/GLE купе-/Е-классов), реализованных с 2015 по 2016 годы и 58 авто Mercedes-Benz (С-/GLС-/S- классов), реализованных с 2016 по 2017 годы. На транспортных средствах будет произведена замена штекерного соединения на электроусилителе рулевого управления.

"Причиной отзыва автомобилей Mercedes-Benz (GLE-/GLE купе-/Е-классов) является негерметичное штекерное соединение на электроусилителе рулевого управления", — говорится в сообщении.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.