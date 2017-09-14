Минфин опубликовал законопроект о либерализации условий ОСАГО

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Минфин РФ опубликовал законопроект о либерализации условий ОСАГО, которой предоставляет водителям право выбирать срок действия полиса – от одного года до трех лет, сумму страхового покрытия, а так же дает больше возможностей страховщикам предоставлять скидки за аккуратную езду. Документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно законопроекту, страхователь по согласованию со страховщиком сможет выбрать один из трех вариантов размеров страховых сумм по договору ОСАГО: помимо предусмотренных в настоящее время 400 тысяч рублей за вред, причиненный имуществу, и 500 тысяч рублей за вред, причиненный жизни или здоровью потерпевшего, на выбор страхователя предлагаются варианты с выплатами в 1 миллион рублей по жизни и 1 миллион по имуществу, или 2 миллиона рублей по жизни и 2 миллиона по имуществу.

Кроме того, предусматривается возможность заключения договора обязательного страхования на срок свыше одного года. Тарифные коэффициенты для договоров разных сроков установит ЦБ.

Также поправками предусмотрена возможность использования по заявлению страхователя телематических устройств, фиксирующих характер вождения, для предоставления скидок аккуратным водителям.

Законопроект предоставляет страховщикам право самостоятельно определять подход к применению базовых ставок страховых тарифов в пределах их максимальных и минимальных значений, и самостоятельно устанавливать коэффициенты для водителей с учетом характеристик вождения, и наличия у них штрафов за грубые нарушения ПДД. При этом законопроект сохраняет ограничение на максимальный размер страховой премии по договору обязательного страхования.

По новому законодательству, история вождения для расчета скидок для каждого водителя будет вестись по всем заключенным им договорам ОСАГО и всем транспортным средствам в его управлении, и она не будет "обнуляться" с покупкой нового автомобиля.