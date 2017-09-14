Меркель призвала автоиндустрию ФРГ сделать все для восстановления доверия

БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала немецкую автоиндустрию сделать все для восстановления доверия.

Меркель в четверг открыла международный автосалон IAA Cars 2017 во Франкфурте-на-Майне.

Канцлер отметила, что IAA Cars всегда открывает окно в будущее. "То же было и на выставке два года назад, но тогда мало кто ожидал, что перспектива так сможет затуманиться. Едва выставка успела открыться, как Volkswagen впервые открыто признал манипуляции с выбросами", — заявила Меркель, открывая выставку.

По ее словам, немецкие автопроизводители навредили не только себе, но и потребителям, также разочаровав их.

"Автомобильная индустрия должна сделать все, чтобы вернуть доверие так быстро, как только возможно, причем не только в своих интересах, но и в интересах своих сотрудников и всей Германии", — сказала Меркель

По ее словам, автомобильная промышленность является ключевой для Германии и от ее благополучия зависит благополучие всей немецкой экономики.

Концерн Volkswagen ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.

Журнал Spiegel ранее сообщил, что ведущие участники автомобильного рынка Германии, среди которых Volkswagen, Audi, Porsche, BMW и Daimler, согласовывали между собой вопросы, касающиеся в том числе технологии очистки выхлопных газов в автомобилях с дизельными двигателями.