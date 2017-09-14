Как не получить штраф за пешехода и "чужой" авто: юристы разрушают автомифы

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Сергей Белоусов. Пешеходов на соответствующем переходе нужно пропускать — это знает каждый автомобилист. Однако многие из них не догадываются, что человек на "зебре" не всегда является поводом для обязательной остановки. РИА Новости попросило юриста рассказать, когда именно нужно пропускать пешеходов, а также разъяснить другие спорные вопросы из области автомобильного права.

Ступил на "зебру" — пропускай?

В Госдуму поступил законопроект об увеличении штрафов для водителей, не пропустивших пешеходов на "зебре". Документ предполагает поднять "стоимость" нарушения с нынешних 1,5 тысячи рублей до 2,5 тысячи. А в Москве планируется установить сотни камер, которые будут следить за проездом машин по пешеходным переходам. Однако многие водители теряются в догадках: когда именно они должны пропускать пешеходов, а когда могут спокойно проехать мимо них?

Представим ситуацию, когда пешеход стоит перед нерегулируемой "зеброй". Как понять, считает ли он ворон, ждет такси или высматривает водителя, который наконец притормозит и уступит ему дорогу? А что если пешеход неспешной походкой уже прошел часть пути: можно ли проехать у него за спиной или это будет расценено как нарушение?

"Из правил дорожного движения (пункт 14.1 ПДД) следует, что уступить дорогу пешеходу необходимо в любом случае, когда он ступил на "зебру", — поясняет адвокат международной юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры" Марат Аманлиев. — Однако не стоит забывать о судебной практике и здравом смысле".

В своем решении по делу № АКПИ12-205 от 17 апреля 2012 года Верховный суд России указал, что обязанность водителя, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, снизить скорость или остановиться поставлена в зависимость именно от необходимости пропустить пешеходов. Эта обязанность исчезает, когда уступать некому: например, когда траектории движения транспортного средства и пешехода не пересекаются.

Представим себе шестиполосную дорогу: с левой стороны проезжей части пешеход выходит на "зебру", а на противоположной в крайней правой полосе движется автомобиль. Даже если сильно постараться, траектории машины и человека не пересекутся, поэтому пешеходу не придется менять направление движения, а водитель может спокойно продолжить путь, не дожидаясь, пока "помеха" перейдет все шесть полос.

То есть обязанность уступить дорогу напрямую связана с траекторией движения пешехода и автомобиля. Водителю следует остановиться или отказаться от выполнения маневра только тогда, когда его действия могут вынудить пешехода изменить направление или скорость движения. Если человек уже прошел мимо машины, то водитель может продолжить движение. Обвинить его в непредоставлении преимущества уже нельзя.

Когда нет совести

Типичная ситуация для большого города: вдоль края проезжей части расчерчены места для парковки, но один из автомобилей встал так, что занял сразу два места, а разделяющая разметка оказалась у него между колесами. При этом положение машины относительно проезжей части выбрано правильное, как указано на знаке. Эвакуировать такой автомобиль не за что — он не мешает движению, но парковку другим людям сильно осложняет. В результате приходится либо искать другое место стоянки, либо парковаться рядом и также занимать два парковочных "слота". Существует ли наказание за такую неаккуратность?

Из пункта 12.2 ПДД, в котором описаны способы стоянки, следует, что парковка допускается либо параллельно проезжей части, либо перпендикулярно, а разметка указывает лишь на "угол наклона" автомобиля. По словам адвоката, если водитель наехал колесами на линию разметки или встал так, что занимает два размеченных места, наказывать его не за что.

"Водитель в этом случае выполнил два необходимых требования: припарковался в положенном месте, и сделал это предписанным способом в соответствии со знаком или углом наклона разметки (параллельно или перпендикулярно), — рассказывает Марат Аманлиев. — Несмотря на всю безответственность такого поступка и игнорирование правил взаимного уважения между водителями, к административной ответственности за такую остановку привлечь нельзя".

Получить штраф можно только в случае нарушения способа остановки или стоянки, предписанного знаками. Например, когда водитель припарковался перпендикулярно там, где остановка разрешена лишь параллельно правому краю проезжей части.

Неучтенный

Продажа своего подержанного автомобиля может превратиться в лотерею: чаще покупатели попадаются добропорядочные, но некоторые продавцы сталкиваются с проблемами. Самая распространенная — новый владелец не ставит автомобиль на учет в положенный десятидневный срок и нарушает правила дорожного движения, за что ответственность несет прежний владелец. Как оспорить чужие штрафы и избавиться от этих проблем в дальнейшем?

"Эта ситуация доставляет немало головной боли предыдущим владельцам авто, продавшим свои машины, но не проконтролировавшим вопрос перепостановки авто на учет на покупателя", — говорит адвокат.

У бывшего владельца машины остается только два легальных пути разрешения ситуации. Либо каждый раз при получении штрафа посещать ГИБДД с жалобами на незаконные постановления и в качестве доказательства показывать договор купли-продажи автомобиля. Либо обращаться в суд с исковым заявлением в отношении нового собственника о понуждении постановки автомобиля на регистрационный учет, поскольку неисполнение новым собственником требования о регистрации в течение 10 дней с момента приобретения нарушает права бывшего владельца (незаконное привлечение к административной ответственности, бремя налогообложения и так далее). Второй путь, безусловно, отнимет много времени, но в результате проблема будет решена раз и навсегда.