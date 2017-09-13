Jeep и Chrysler отзывают из-за опасности в подушках безопасности

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объявило об отзыве 3423 автомобилей марок Jeep и Chrysler. Причиной для сервисной акции послужили подушки безопасности, которые могут причинить травмы переднему пассажиру.

По данным российского представительства ООО "ЭфСиЭй РУС", переданным в Росстандарт, газогенератор фронтальной подушки безопасности переднего пассажира может разрушиться из-за излишнего внутреннего давления при срабатывании устройства. Эксперты отмечают, что эта неисправность особенно вероятна на автомобилях, которые долгое время находились в условиях высокой влажности.

© Фото : Chrysler Chrysler 300 © Фото : Chrysler Chrysler 300

Под отзыв попали внедорожники Jeep Wrangler и Chrysler 300, проданные с апреля 2004-го по май 2013 года. Всем владельцам попавших под действие акции моделей (перечень VIN-номеров) необходимо посетить ближайший дилерский центр для замены газогенератора в подушке безопасности. Все работы будут произведены бесплатно.