Новый Toyota Land Cruiser Prado появится в России до конца 2017 года

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В рамках автосалона во Франкфурте компания Toyota представила новое поколение внедорожника Land Cruiser Prado. Как сообщили в российском офисе японской компании, модель появится у российских дилеров до конца 2017 года.

Внешность Toyota Land Cruiser Prado стала больше похожа на флагманскую модель Land Cruiser 200. У Prado изменилась капот, фальшрадиаторная решетка, передние крылья, бамперы, а также дверь багажника и дизайн литых дисков диаметром 17 и 18 дюймов. Появились полностью светодиодные фары и задние фонари.

Land Cruiser Prado стал длиннее на 60 миллиметров (4 840 миллиметров), однако это не повлияло на геометрическую проходимость модели: угол въезда составил 31 градус, съезда — 25 градусов, а угол рампы — 22 градуса. Дорожный просвет — 215 миллиметров.

© Фото : Toyota Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado © Фото : Toyota Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado

Внутри установлена новая приборная панель Optitron с четырьмя циферблатами и цветным многофункциональным дисплеем диагональю 4,2 дюйма. Переключатели, отвечающие за комфорт, возможности трансмиссии и ассистенты вождения в новой модели, сгруппированы на центральной консоли по функциональному признаку. Как сообщают в Toyota, новая форма верхней части консоли позволила улучшить обзор с места водителя. Land Cruiser Prado также получил новые материалы отделки, фоновую подсветку интерьера и рулевое колесо.

© Фото : Toyota Салон автомобиля Toyota Land Cruiser Prado © Фото : Toyota Салон автомобиля Toyota Land Cruiser Prado

В зависимости от комплектации и типа подвесок, водитель сможет выбирать от трех до пяти режимов движения: Eco, Normal, Sport, а также совершенно новые Sport S и Sport S+. Система Multi Terrain Select дополнена шестым автоматическим режимом работы MTS-AUTO. Система кругового обзора перекочевала со старшего Land Cruiser 200 и дополнена режимом "прозрачного капота".

От комплектации также доступны трехзонный климат-контроль, светодиодная подсветка зоны посадки в автомобиль, зеркала, опускающиеся при движении задним ходом, и мультимедийная система Toyota Touch 2 с увеличенным до восьми дюймов сенсорным дисплеем.