Ford в России отзывает почти 21 тысячу машин Kuga

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Официальный представитель Ford на российском рынке "Форд Соллерс Холдинг" отзывает 20,864 тысячи машин Ford Kuga из-за проблем с подушками безопасности и возможности возгорания, сообщается на сайте Росстандарта.

Так, отзыву подлежат 1,059 тысячи машин, реализованных с 25 сентября 2016 года по 30 июня 2017 года. Причиной отзыва данных автомобилей является дефект подушек безопасности. Поясняется, что в случае аварии может не сработать боковая надувная или коленная подушка безопасности пассажира.

Кроме того, отзыву подлежат 19,805 тысячи автомобилей, реализованных с 21 марта 2013 года по 1 декабря 2015 года. "Причиной отзыва является дефект конструкции нижней отделки средней стойки. В случае столкновения, когда срабатывает пиротехнический преднатяжитель ремня безопасности переднего сиденья, изоляционный материал на внутренней поверхности отделки может оказаться под воздействием высокой температуры и загореться", — говорится в сообщении.

Отмечается, что уполномоченные представители изготовителя "Форд Соллерс Холдинг" уведомят владельцев о необходимости предоставить транспортной средстве в дилерский центр для ремонта.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.