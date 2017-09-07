Минфин отказался от идеи привязать ОСАГО к водителю, заявил Моисеев

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Минфин РФ отказался от идеи привязать полисы ОСАГО к водителю, а не к автомобилю, сообщил в интервью РИА Новости заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

"Некоторое время назад эта идея обсуждалась, но мы отказались от мысли перейти на продажу полисов ОСАГО с привязкой к водителю, потому что человек может иметь разные истории в зависимости от того, на каком автомобиле он ездит", — заявил Моисеев.

По словам Моисеева, автовладелец должен понимать, что автомобиль является предметом повышенной опасности и в его обязанности входит не допустить к управлению граждан без водительского удостоверения, пьяных, детей и так далее. "Нарушает автомобиль, потому что фиксируется у нас автомобиль, который, например, превысил скорость, заехал на обочину или проехал на красный свет", — пояснил Моисеев.

"Есть даже такое понятие, как полис без ограничения, и многие им пользуются… Когда гражданин покупает полис без ограничения и дает широкому кругу людей на нем ездить, то он должен осознавать все риски. Это непосредственно его ответственность. Здесь, я считаю, все справедливо и должен быть "наказан" автомобиль. Ну а человек будет в следующий раз думать, кому его доверять или не доверять", — добавил он.

"Кроме того, если мы говорим о юридических лицах, которые обладают парком автомобилей — их водители в рамках одного юридического лица сегодня работают на одной базе, завтра — на другой. Привязывать машину к водителям не слишком удобно. И наконец, один и тот же водитель может управлять разными автомобилями с разными степенями опасности. Например, если сравнивать современный автомобиль и раритетный, очевидно, что степень их опасности по скоростным меркам разная", — заключил Моисеев.

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