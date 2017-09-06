Nissan представил новое поколение электромобиля Leaf

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Компания Nissan представила новое поколение электромобиля Leaf. В Европе машину можно будет приобрести с января следующего года.

Новый Leaf оснащен технологией ProPilot, которая берет на себя управление машиной при движении по одной полосе, а также системой ProPilot Park, способной самостоятельно припарковать авто.

Электромобиль получил 150-сильный электромотор и батарею на 40 Квт/ч, обеспечивающую запас хода без подзарядки до 378 километров. Время полного заряда аккумулятора — 8-16 часов в зависимости от мощности электросети.

Кроме того, хэтчбек может служить источником энергии и при необходимости отдавать электричество в домашнюю сеть.