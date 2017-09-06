Nissan представил новое поколение электромобиля Leaf

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Компания Nissan представила новое поколение электромобиля Leaf. В Европе машину можно будет приобрести с января следующего года.
Raising the bar for electric vehicles, the new #Nissan #LEAF is here. For details: https://t.co/s8SB2ghPfV pic.twitter.com/tmeSNh0YRf— Nissan Motor (@NissanMotor) 6 сентября 2017 г.
Новый Leaf оснащен технологией ProPilot, которая берет на себя управление машиной при движении по одной полосе, а также системой ProPilot Park, способной самостоятельно припарковать авто.
Электромобиль получил 150-сильный электромотор и батарею на 40 Квт/ч, обеспечивающую запас хода без подзарядки до 378 километров. Время полного заряда аккумулятора — 8-16 часов в зависимости от мощности электросети.
Кроме того, хэтчбек может служить источником энергии и при необходимости отдавать электричество в домашнюю сеть.
2018 #Nissan Leaf #NissanLEAFhttps://t.co/lWxRJqDLEU pic.twitter.com/Sw8JZExKWT— NetCarShow.com (@NetCarShow) 6 сентября 2017 г.