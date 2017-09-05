"Группа ГАЗ" начнет поставлять автобусы "ГАЗель NEXT" на Филиппины

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 сен — РИА Новости. "Группа ГАЗ" (входит в "Базовый Элемент" Олега Дерипаски через "Русские машины") и диверсифицированная бизнес-группа Eastern Petroleum подписали соглашение о поставке на Филиппины автобусов "ГАЗель NEXT", сообщила пресс-служба российской компании.

Уточняется, что Eastern Petroleum занимается развитием системы экологического транспорта на Филиппинах и автобусы "ГАЗель NEXT" будут использоваться в государственной программе обновления общественного транспорта. Программа обновления общественного транспорта на Филиппинах — это широкомасштабная госпрограмма по замене устаревших автобусов. Ключевая задача программы — полная модернизация транспортной системы страны.

"В соответствии с соглашением, Eastern Petroleum получает права на дистрибуцию и послепродажное обслуживание легкой коммерческой техники "ГАЗ" на территории Филиппин, в том числе эксклюзивные права на продажу 17-местных микроавтобусов "ГАЗель NEXT" и каркасных автобусов "ГАЗель NEXT Citiline". На первом этапе до 2023 года планируется замена более 100 тысяч единиц техники — микроавтобусов, средних и больших автобусов — на территории Манилы и в ее окрестностях", — говорится в сообщении.

Модельный ряд "ГАЗель NEXT" включает грузовые, грузопассажирские автомобили, фургоны и микроавтобусы. Автомобили "ГАЗель NEXT" комплектуются дизельными, бензиновыми и газовыми двигателями.

"Группа ГАЗ" является одним из крупнейших производителей коммерческой техники в Европе и экспортером в более чем 40 стран. Выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, тяжелые грузовики, силовые агрегаты и автокомпоненты. Штаб-квартира "Группы ГАЗ" расположена в Нижнем Новгороде.