Шефчович не исключил перехода к авто без водителей уже через несколько лет

БРЮССЕЛЬ, 5 сен — РИА Новости, Мария Князева. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович не исключает возможности использования машин с автономным управлением — без водителей, уже через несколько лет.

"Уже не нужно будет держать руль и смотреть на дорогу. Ведь через несколько лет, может быть, можно будет сидеть с газетой или участвовать в конференц-коле, или играть в игры. Посмотрим, нужны ли сегодняшним детям будут водительские права через 10-15 лет", — сказал Шефчович на конференции в Брюсселе.

Он напомнил, что в 2019 году ожидается появление первого поколения "контактирующих автотранспортных средств" (Cooperative vehicle), способных взаимодействовать друг с другом и дорожной инфраструктурой.

Исходя из его слов, изменение способа управления автомобилем может позволить сократить количество происшествий на дороге, снизить загрязнение воздуха и зависимость Евросоюза от импорта топлива.

Однако он отметил необходимость дальнейшего развития технологий, а также разрешение общественных вопросов, в том числе, этических и юридических, связанных с использованием автономных автомобилей.