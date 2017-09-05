БРЮССЕЛЬ, 5 сен — РИА Новости, Мария Князева. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович не исключает возможности использования машин с автономным управлением — без водителей, уже через несколько лет.
Он напомнил, что в 2019 году ожидается появление первого поколения "контактирующих автотранспортных средств" (Cooperative vehicle), способных взаимодействовать друг с другом и дорожной инфраструктурой.
Исходя из его слов, изменение способа управления автомобилем может позволить сократить количество происшествий на дороге, снизить загрязнение воздуха и зависимость Евросоюза от импорта топлива.
Однако он отметил необходимость дальнейшего развития технологий, а также разрешение общественных вопросов, в том числе, этических и юридических, связанных с использованием автономных автомобилей.