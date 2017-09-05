Коробку маслом не испортишь: эксперты о том, как ухаживать за трансмиссией

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Сергей Белоусов. После окончания гарантии автопроизводители не несут никакой ответственности за исправность трансмиссий. Поэтому в коробки передач все чаще заливают масло на весь срок службы эксплуатации, ведь в большинстве случаев гарантия заканчивается через два-три года после покупки нового автомобиля. Но что делать тем, кто продолжает использовать машину дальше, проезжает на ней 100, 200 и более тысяч километров? Довериться надписи "заправлено на весь срок службы" или обратиться в сервис? РИА Новости попросило экспертов автомобильной отрасли рассказать, когда, как и нужно ли вообще менять масло в трансмиссиях современных автомобилей.

Менять надо

В некоторых моделях, например Hyundai, замена масла в коробке передач прописана в инструкции по эксплуатации. Корейцы рекомендуют делать это через каждые 120 тысяч километров всем владельцам машин с механическими и роботизированными (с двойным сцеплением) коробками передач, а для "автоматов" — через каждые 90 тысяч километров. Если верить "мануалам" Ford, большинство моделей в замене трансмиссионного масла не нуждаются в течение всего срока службы. Однако эксперты советуют не обращать внимания на подобные советы.

"Если не менять масло в коробке передач, то срок эксплуатации автомобиля может значительно уменьшиться. Причем неприятности начнутся уже после окончания гарантийного периода", — считает Алексей Балашов, директор департамента сервиса и запасных частей дилерского центра Hyundai АГ "Авилон".

"Если коробка необслуживаемая, то замена масла носит рекомендательный характер. Однако эта процедура, проводимая раз в 60-100 тысяч километров, позволит увеличить ресурс узла, — рассказывает Дмитрий Парбуков, шеф-тренер "Ауди Центр Варшавка" ГК "АвтоСпецЦентр". — Если же первая замена масла будет проведена при пробеге более 100 тысяч километров, то качество переключения передач может ухудшиться, и потребуется дорогостоящий ремонт".

"Мы настоятельно рекомендуем периодическую замену масла в трансмиссиях", — добавляет Роман Козачук, технический директор дилерского центра "BMW Рольф Премиум".

Как часто?

Современные трансмиссии делятся на несколько типов: механические (МКП), классические "автоматы" с гидротрансформатором (АКП), роботизированные с одним или двумя сцеплениями (РКП) и вариативные бесступенчатые (вариатор). Периодичность замены масла в них практически не отличается: эксперты сходятся во мнении, что замену нужно производить при пробеге 60-90 тысяч километров.

Чуть внимательней следует отнестись к вариаторам, в которых масло лучше заменять при пробеге 60 тысяч километров. А вот наиболее неприхотливой является "механика", где до обновления масла можно спокойно проехать до сотни тысяч километров и даже больше.

"Периодичность замены масла зависит от конструктивных особенностей коробки передач. При максимально допустимом пробеге смазочный материал начинает стремительно деградировать: старится и теряет свойства очень быстро", — отмечает Роман Козачук.

Кроме того, следует подумать о манере езды и условиях эксплуатации автомобиля. Если водитель привык срываться со светофора с пробуксовкой, раз в месяц заезжает на трек и вообще не жалеет свой транспорт, то масло лучше менять раньше. Это же правило актуально для спокойных водителей, которые в основном передвигаются по городу и часто попадают в пробки.

Замена

Сложность процедуры замены масла в трансмиссии зависит от ее типа и конструкции. Так, наиболее затратными будут работы с "автоматами": здесь и устройство непростое, да и объем немаленький. "Замена требует определенной квалификации механика и знания технологий, строгого соблюдения типа и марки масла, последующий контроль уровня на автомобиле без щупа также требует определенной квалификации, — говорит Алексей Балашов. — На большинстве АКП меняют масляный фильтр, который находится внутри коробки, и его замена предполагает частичную разборку узла. Объем масла значительный — от пяти до десяти литров в зависимости от типа".

© Fotolia / nikkytok Вариаторная коробка передач со снятым поддоном © Fotolia / nikkytok Вариаторная коробка передач со снятым поддоном

"При наличии поддона его необходимо демонтировать для удаления частиц механического износа. В вариаторах и "автоматах" это обязательно. Замена, произведенная без снятия и очистки поддона, часто приводит к поломке трансмиссии", — отмечает Роман Козачук.

"Замена масла в "роботах" с двумя сцеплениями и вариаторе будет значительно дешевле относительно аналогичной работы по АКП, так как заправочный объем масла меньше", — говорит Дмитрий Парбуков.

"В механических коробках масло меняется легко, и его объем обычно не превышает двух-трех литров, — уточняет Алексей Балашов. — На вариаторах нужно строго соблюдать тип и марку масла. Использование неоригинального продукта часто приводит к поломке. Объем масла требуется значительный — пять-восемь литров в зависимости от типа".

Вторая жизнь трансмиссии

По словам экспертов, замена масла в коробке передач увеличивает срок ее службы. При замене смазочного материала удаляются абразивы и продукты износа фрикционов, которые могут вывести из строя управляющую гидравлику, а также восстанавливаются свойства жидкости.

Если трансмиссия является обслуживаемой, то в ней, как правило, есть щуп для контроля уровня масла. В этом случае эксперты рекомендуют проверять его каждую тысячу километров, а при отсутствии щупа — контролировать герметичность коробки во время очередного техобслуживания. Если выявлена течь, ее надо устранить, а после долить трансмиссионной жидкости. При обнаружении посторонних шумов лучше сразу обратиться в сервис.

Стоп, гарантия!

Некоторые автовладельцы в погоне за экономией решаются на самостоятельную замену масла. В Интернете полно фото- и видеоинструкций, рекомендаций и описаний того, как это сделать. При наличии элементарных навыков и инструментов поменять масло в некоторых коробках действительно можно самостоятельно. Однако не стоит торопиться, если автомобиль все еще на гарантии.

"Специалист всегда сможет определить, производилась ли замена масла и качественно ли выполнены работы. Например, в блоке управления вариатором есть счетчик старения масла: при замене вещества он обязательно должен обнуляться, — рассказывает Роман Козачук. — Косвенно можно определить тип масла, видны следы снятия и установки поддона.

"Замененное на 40-50 тысячах километров масло легко отличить, так как оно будет неестественно чистым для такого пробега. При замене фильтра переклеивается поддон АКП, легко выявить и неоригинальный герметик, — говорит Алексей Балашов. — Если неисправность будет вызвана неквалифицированной заменой масла или использованием низкокачественных или неверно примененных материалов, вероятность отказа в гарантийном ремонте велика".