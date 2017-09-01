Lada Vesta подорожала на девять тысяч рублей

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Lada Vesta с сегодняшнего дня стала дороже на 9 тысяч рублей практически во всех комплектациях, следует из прайс-листа, опубликованного на сайте "Автоваза".

Так, минимальная цена флагмана Волжского автозавода без учета спецпредложений выросла с 545,9 до 554,9 тысячи рублей, следует из прайса. За эту цену предлагается автомобиль с двигателем объемом 1,6 литра (106 лошадиных сил), механической коробкой передач и минимальным набором опций. Машина с кондиционером обойдется уже в 579,9 тысячи, а автомобиль в комплектации "Люкс" с мотором 1,8 литра (122 лошадиных силы) и автоматической трансмиссией обойдется в 744,9 тысячи рублей.

Подорожание не затронуло лишь самую дорогую версию Vesta — в комплектации Exclusive, продажи которой стартовали 29 августа. Стоимость такой машины на "механике" составляет 763,4 тысячи рублей, на "автомате" — 788,4 тысячи.

По данным АЕБ, продажи "Автоваза" в июле в РФ выросли на 22% в годовом выражении, до 26,502 тысячи штук, продажи компании за январь-июль текущего года выросли на 14% в годовом выражении, до 166,733 тысячи единиц.