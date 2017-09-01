В Евросоюзе запустили новую систему проверки машин на вредные выбросы

БРЮССЕЛЬ, 1 сен — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз с 1 сентября будет в реальных дорожных условиях тестировать новые автомобили на объем выбросов вредных веществ в атмосферу перед тем, как разрешить их продажу в ЕС, также машины подвергнутся новой системе лабораторных тестов, сообщает Еврокомиссия.
Новая система тестирования, по мнению Еврокомиссии, "обеспечит более достоверные результаты и поможет восстановить доверие к работе новых автомобилей". Отмечается, что уровень выбросов загрязняющих веществ будет измеряться портативными системами оценки.
В ЕС действует система лабораторной оценки выброса машинами вредных веществ в атмосферу. Однако реальные выбросы оксидов азота дизельными автомобилями на дорогах могут значительно превосходить лабораторный показатель, отмечается в материалах ЕК. Еврокомиссия предложила изменить эту систему оценки выбросов и ввести тестирование в реальных дорожных условиях. Первый этап новых тестов RDE был введен еще в начале 2016 года, однако он использовался лишь для мониторинга ситуации.
Тестированию будут подвергаться все новые модели автомобилей на европейском рынке, сообщает ассоциация, отмечая, что это позволит более точно оценивать уровни выбросов и потребления топлива.