Lada вошла в число самых продаваемых автомобилей в мире

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Отечественная марка Lada вошла в мировой рейтинг продаж автомобилей по итогам первого полугодия, сообщает "Автостат" со ссылкой на аналитическое агентство focus2move.

В этом списке Lada занимает 50-ю позицию – с января по июнь во всем мире (с учетом России) продали 149,5 тысяч таких автомобилей, что на 11,8% больше, чем год назад. При этом на долю российской марки приходится 0,3% от общемировых продаж. Ее ближайшими соседями по рейтингу являются такие бренды, как Cadillac, Roewe, MINI и BYD, показатели которых составляют от 167 до 185 тысяч проданных машин.

Лидером мирового рынка стала Toyota с результатом 4,28 миллиона автомобилей (+4,4%) в первом полугодии 2017 года. В первую тройку также попали Volkswagen (3,22 миллиона штук; +1%) и Ford (3,06 миллиона штук; —2,2%).

Lada — марка автомобилей, производимых "АвтоВАЗом". Компанию контролирует совместное предприятие "Ростеха" и Renault-Nissan.