Lada вошла в число самых продаваемых автомобилей в мире

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Отечественная марка Lada вошла в мировой рейтинг продаж автомобилей по итогам первого полугодия, сообщает "Автостат" со ссылкой на аналитическое агентство focus2move.
Лидером мирового рынка стала Toyota с результатом 4,28 миллиона автомобилей (+4,4%) в первом полугодии 2017 года. В первую тройку также попали Volkswagen (3,22 миллиона штук; +1%) и Ford (3,06 миллиона штук; —2,2%).
Lada — марка автомобилей, производимых "АвтоВАЗом". Компанию контролирует совместное предприятие "Ростеха" и Renault-Nissan.