УАЗ будет продавать автомобили за криптовалюту

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Ульяновский автозавод и фермерский кооператив LavkaLavka объявили о трехлетнем сотрудничестве, в рамках которого внедорожники УАЗ можно будет купить за криптовалюту. В качестве оплаты предлагается использовать BioCoin от LavkaLavka, сообщается в пресс-релизе российского автопроизводителя.

"В преддверии запуска нового коммерческого автомобиля "УАЗ-Профи" мы озадачились созданием новых современных удобных сервисов для наших клиентов, которые ценят свое время и деньги. Благодаря сотрудничеству с LavkaLavkа, мы выходим на новый уровень взаимодействия с нашими потребителями. УАЗ — первый российский автопроизводитель, который предлагает приобрести за криптовалюту "биокоины", — заявил генеральный директор ООО "УАЗ" Вадим Швецов.

BioCoin построен с использованием платформы блокчейн. В настоящее время система и прием "биокоинов" работают в тестовом режиме. Полноценно систему обещают запустить в ноябре 2017 года после ICO, когда криптовалюта будет размещена для свободной продажи инвесторам. Как утверждают в УАЗ, интеграция компании в платформу начнется уже сейчас, но полноценно расплачиваться "биокоинами" за машины можно будет только после ICO.

В компании также отметили, что с точки зрения российского законодательства "биокоины" — это баллы системы лояльности, которые начисляются покупателям и их можно использовать во время покупки. Клиенты магазинов, ресторанов и других бизнес-проектов, вступивших в блокчейн-платформу лояльности BioCoin, вместо привычных бонусных баллов за каждую покупку будут получать вознаграждение в криптовалюте BIO. В дальнейшем покупатели смогут расплачиваться ими в любом партнерском проекте платформы лояльности BioCoin или продать их на бирже.