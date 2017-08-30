"Автостат" назвал Ford Focus самой популярной иномаркой в России

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Самой популярной иномаркой в РФ на 1 июля 2017 года стал Ford Focus, сообщается на сайте аналитического агентства "Автостат".

"Аналитическое агентство "Автостат" провело исследование российского парка легковых автомобилей в России по состоянию на 1 июля 2017 года и составило рейтинг самых распространенных иномарок в стране. Согласно результатам исследования, лидером среди иномарок в российском автопарке является Ford Focus – на середину нынешнего года в нашей стране насчитывается 704,3 тысячи экземпляров этой модели", — говорится в сообщении.

Вторую строчку в рейтинге занимает Toyota Corolla с результатом 695,6 тысячи единиц. На третьей позиции — Hyundai Solaris, машин этой модели зарегистрировано 637,7 тысячи. Замыкают первую пятерку Renault Logan и KIA Rio, которых насчитывается 622,7 тысячи и 600,7 тысячи автомобилей соответственно.

В десятку лидеров российского автопарка среди иномарок по состоянию на 1 июля 2017 года также вошли Chevrolet Niva, таких машин насчитывается 564,9 тысячи штук, Daewoo Nexia — 421,9 тысячи машин, Toyota Camry — 383,5 тысячи автомобилей, Volkswagen Polo — 378,5 тысячи и Volkswagen Passat — 368,3 тысячи штук.

При этом по данным "Автостата", на середину этого года в РФ насчитывалось в общей сложности около 42 миллионов легковых автомобилей, с долей иномарок в 60%.