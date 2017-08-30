Lada Vesta стала официальным автомобилем Всемирного фестиваля молодежи-2017

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Компания "АвтоВАЗ", которая выпускает автомобили под брендом Lada, стала официальный партнером XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов; этот автомобиль будет официальным транспортом фестиваля, сообщили в пресс-службе оргкомитета фестиваля.

Фестиваль будет проходить с 14 по 21 октября. Основные мероприятия и церемония открытия пройдут в Сочи.

"Официальным партнером XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов стала компания "АвтоВАЗ", которая выпускает автомобили под брендом Lada. Отечественный автопроизводитель предоставит для организации трансфера гостей фестиваля в Сочи 50 машин Lada Vesta", — говорится в сообщении.

Также указывается, что у гостей и участников фестиваля будет возможность лучше познакомиться с новинками, приняв участие в мероприятиях Lada на площадках фестиваля.