Смартбус MatrЁshka: первый российский автобус-беспилотник

Первый беспилотный пассажирский автобус MatrЁshka во время тестового рейса. 29 августа 2017

Первый беспилотный пассажирский автобус MatrЁshka во время тестового рейса. 29 августа 2017

В России идут испытания проекта "MatrЁshka" — первых беспилотных автобусов, или, как их еще называют, смартбусов, которые могут скоро появиться на дорогах страны.

Эти машины работают на электричестве, ездят со средней скоростью 30 км/ч, но в теории могут разгоняться до 100 км/ч. Аккумулятор заряжается за 4 часа и его хватает на 130 км.

Первое коммерческое использование таких смартбусов запланировано уже на 2018 год на территории Сколково. Для полноценного использования в городах необходимо не только завершить испытания, но и внести изменения в законодательство — в России пока нет законов, регулирующих использование беспилотного транспорта.

"Матрёшка" состоит из модульных элементов, которые легко заменить в случае неисправности. По планам производителей, для замены одного модуля потребуется не более 15 минут.

Отсутствие лобовых стекол, симметричность и горизонтальная полоса габаритных огней, опоясывающая смартбус, по словам производителей, придают ему внешнее сходство с матрешкой, отсюда и название. Модульная система также намекает на сходство с этим русским символом.

В городе эти автобусы будут ориентироваться с помощью навигации и встроенных в корпус сенсоров, которые позволяют заметить препятствие на расстоянии одного-двух метров.

Сейчас испытания проходит модель М2В8, которая может вмещать от восьми до 12 человек и, по сути, является скорее маршруткой, нежели полноценным автобусом. Разработчики размышляют над тем, чтобы следующие модели смогли перевозить уже до 20 пассажиров.

При этом производители — компании "Volgabus" и "Bakulin Motors Group" — не ограничиваются планами по созданию только общественного транспорта. Проект "MatrЁshka" включает в себя также открытую платформу M2, которая предназначена для грузовых перевозок, и средство для специальных перевозок М2С6.