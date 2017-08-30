Камеры и штрафы, дети и кресла, аварии и ОСАГО: юристы разрушают автомифы

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. Количество камер фотофиксации нарушений правил дорожного движения в России растет каждый месяц, но увеличивается и число претензий к ним. У автомобилистов приобретают все большую популярность электронные полисы ОСАГО, однако с ними появились и новые проблемы в оформлении аварий. Кроме того, многие автовладельцы так и не смогли разобраться в правилах перевозки детей. РИА Новости в очередной раз попросило экспертов дать четкие разъяснения и развеять некоторые мифы из области автомобильного права.

Если камера неправа

Государственные органы, ответственные за работу камер фотофиксации нарушений, тщательно проверяют установку каждого радара и следят за тем, чтобы показания были точными. В большинстве случаев водители доверяют приборам и не глядя оплачивают "письма счастья". Однако встречаются и те, кто железобетонно уверен в своей невиновности и не согласен с вынесенным постановлением. Что делать, если камера сочла вас нарушителем, а вы точно знаете, что не превышали скорость? Можно ли оспорить штраф, если, кроме слов водителя, других аргументов нет?

"К сожалению, одних устных пояснений водителя недостаточно, чтобы доказать отсутствие превышения скорости, — отмечает адвокат международной юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры" Марат Аманлиев. — Тут не помогут даже показания свидетелей, которые могли бы подтвердить в суде невиновность водителя".

В такой ситуации доказательством могут послужить данные с видеорегистратора, который ведет запись того, что происходит в салоне, и при этом в поле зрения объектива попадает приборная панель автомобиля. Как правило, на видео с регистратора отображается дата и время, и если сопоставить данные постановления и запись прибора в автомобиле, то можно будет наглядно продемонстрировать отсутствие нарушения скоростного режима в момент фиксации дорожной камерой.

Кроме того, можно провести техническую экспертизу записи видеорегистратора на предмет установления скорости движения. Экспертам не всегда, но удается установить скорость движения объекта по видеозаписи. Однако следует учесть, что это весьма затратное мероприятие. Также можно в процессе обжалования постановления запросить документы о поверке прибора, осуществляющего фотофиксацию. Если плановое техобслуживание оборудования не проводилось, можно сослаться на возможную неточность показаний такого прибора.

Самые важные места

Раньше для перевозки детей в автомобиле можно было использовать множество различных приспособлений вроде люлек, бустеров и адаптеров. Правила дорожного движения называли их "иными средствами, позволяющими пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности". Но в середине лета ПДД изменились, и теперь ребенок в возрасте от семи до 12 лет может ехать на заднем сиденье машины, пристегнутый либо ремнями безопасности, либо в детском удерживающем устройстве, читай — в кресле.

Владельцы бустеров и адаптеров негодуют: без таких устройств ремень безопасности проходит на уровне шеи семилетних малышей, при резком торможении он может нанести травму ребенку. В новых ПДД об "иных средствах" нет ни слова. Так можно или нельзя использовать бустеры на задних сиденьях для ребенка старше шести лет?

Как утверждает адвокат, с учетом действующих положений ПДД, а также Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 "О безопасности колесных транспортных средств", для удобства пристегивания ребенка на заднем сиденье штатными ремнями безопасности использовать можно только устройства, оснащенные системой ISOFIX.

Нелишние бумажки

Покупка ОСАГО через интернет все более популярна у россиян: согласно данным Российского союза автостраховщиков, с января по июль 2017 года электронные полисы приобрели более трех миллионов человек. Правила дорожного движения обязывают водителей иметь при себе страховку, причем не обязательно с синей печатью — подойдет и распечатка электронного полиса.

Однако в правилах и других законах нет ни слова про то, что водители обязаны возить с собой бланки извещений о ДТП. Последние раньше выдавали вместе с полисами в офисах компаний или посредники, но теперь многие автовладельцы забывают про них, распечатывая на принтере только сам полис ОСАГО. О возможных авариях в будущем в этот момент, естественно, никто не думает. Но если авария все же случилась, а ни у кого из водителей не оказалось с собой извещения, как тогда оформлять ДТП по "европротоколу", то есть без участия сотрудников полиции? Срочно искать ларек с вывеской "Печати, штампы, ксерокопия" или вызывать наряд ДПС?

"В правилах ОСАГО есть пункт 3.5, который позволяет водителям заполнить бланки извещений о ДТП позднее, — рассказывает Марат Аманлиев. — Второй вариант: участники могут позвонить в полицию, сообщить об аварии и сказать, что у них имеются разногласия в оценке последствий ДТП. В этом случае к месту аварии приедут гаишники и оформят все материалы самостоятельно".