АвтоВАЗ назвал стоимость "эксклюзивной" комплектации Lada Vesta

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. "АвтоВАЗ" объявил о начале продаж автомобиля Lada Vesta в комплектации Exclusive.

Машина в новой комплектации оснащена только одним двигателем объемом 1,8 литра и мощностью 122 лошадиные силы. Самая дешевая версия с 5-ступенчатой механической коробкой передач будет стоить 763 400 рублей, еще на 25 тысяч дороже обойдется вариант с коробкой-"роботом".

Оснащение Lada Vesta Exclusive включает в себя центральный замок с дистанционным управлением, регулировку руля по высоте и вылету, подогрев передних сидений, дневные ходовые огни, электропривод и электрообогрев наружных зеркал, две подушки безопасности, систему экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, систему курсовой устойчивости ESC, систему помощи при старте на подъеме и климат-контроль. Также имеются обогрев лобового стекла, камера заднего вида и мультимедийная система с навигацией.

Отличительные черты модели — цвет окраски "Карфаген" (бежевый металлик), разработанный специально для нее, 16-дюймовые легкосплавные диски с серебристо-черным рисунком спиц, хромированная насадка на выхлопную трубу, черные глянцевые вставки на центральной стойке и спойлер на крышке багажника. Отделка салона может быть выполнена из материалов черного или бежевого оттенков.

Среди аналогичных моделей-конкурентов выделяются немецкий Volkswagen Polo GT с минимальной стоимостью 824 900 рублей, а также корейские Hyundai Solaris, который обойдется покупателю не менее чем в 744 900 рублей, и Kia Rio, стоимость которого составляет как минимум 754 900 рублей.

По мнению главного редактора журнала "За рулем" Максима Кадакова, новая комплектация Lada Vesta, хотя и не вносит принципиальных изменений в конструкцию автомобиля, может заинтересовать тех покупателей, у которых не хватит денег на похожие комплектации Kia Rio или Hyundai Solaris. Кроме того, он отметил еще одно преимущество Lada Vesta: большая доступность сервисных услуг по сравнению с иномарками в ряде регионов России.