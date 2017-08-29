"Маловато будет": в соцсетях оценили "эксклюзивную" комплектацию Lada Vesta

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Пользователи соцсетей поделились мнениями об автомобиле Lada Vesta в самой дорогой комплектации Exclusive, о начале продаж которой было объявлено во вторник.

"Ну вот так всегда, всего месяц назад взял себе весту. Хотел 1,8 на мехе, а их тогда не было, вот теперь есть!", — посетовал один из комментаторов "ВКонтакте".

"Хочу эту Весту себе, хороший автомобиль!" — высказался другой пользователь.

"Круто, что теперь есть 1.8, да ещё и на ручке! Только вот цена приближается к цене на Polo Sedan GT", — написал третий.

Отделка салона материалами бежевого или черного оттенков водителям понравилась, однако у некоторых возникли вопросы по комплектации.

"Цвет салона напоминает концептуальную Весту", — отметил один из комментаторов.

"Куда дели диски 17" и хромированные молдинги на дверях?", — поинтересовался другой.

"Маловато будет! Вот Весту с Рио сравнивают, а там в самой-самой дорогой комплектации поддержка Android Auto/Apple Car", — заявил еще один.

Некоторым автомобилистам цена на модель в новой комплектации, однако, показалась чрезмерной.

"То чувство, когда у "АвтоВАЗа" цены всё выше и выше…", — пожаловался один из них.

"Очень дорого! По сути хорошо забытая комплектация xv-line плюс несколько фишек в интерьере", — заметил другой.

"788 тысяч, ужас", — возмутился один из пользователей ценой машины с коробкой-"роботом".

Lada Vesta в новой комплектации оснащается 1,8-литровым мотором мощностью 122 лошадиные силы, ее стоимость начинается от 763 400 рублей. За эти деньги водитель получает такие опции, как климат-контроль, обогрев лобового стекла, камера заднего вида и мультимедийная система с навигацией.

Кроме того, среди отличительных черт Vesta Exclusive — разработанный специально для нее цвет окраски "Карфаген" (бежевый металлик), спойлер на крышке багажника, 16-дюймовые легкосплавные диски с контрастным черно-серебристым рисунком спиц и хромированная насадка на выхлопную трубу.