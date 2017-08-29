Эксперт объяснил, чем Lada Vesta Exclusive может заинтересовать покупателей

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков прокомментировал RT начало продаж автомобиля Lada Vesta в комплектации Exclusive.

По его словам, новая "эксклюзивная" версия не меняет характеристики автомобиля принципиально, но может заинтересовать тех, кто после покупки Lada занимается тюнингом, "подкручивая" машину. Он подчеркнул, что говорить о перспективах новой Vesta пока рано. "Дорого или дешево, будет пользоваться спросом или нет — ответит рынок", — сказал Кадаков.

Он также отметил, что для некоторых категорий водителей "эксклюзивная" Vesta станет хорошей покупкой. Во-первых, это те, у кого немного не хватает средств на покупку KIA Rio или Hyundai Solaris в похожих комплектациях, считает эксперт.

Во вторых, по мнению Кадакова, Lada Vesta Exclusive может заинтересовать тех, кто не может позволить себе купить иномарку из-за того, что в случае возникновения проблем придется обращаться в дилерские центры, которые зачастую располагаются очень далеко.