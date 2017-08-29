Продажи Bentley в России сократились на 32% по сравнению с прошлым годом

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Продажи новых автомобилей Bentley в России в январе-июле 2017 года упали на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 131 единицы, сообщается на сайте аналитического агентства "Автостат".

"Согласно данным аналитического агентства "Автостат", по итогам 7 месяцев 2017 года объем рынка новых автомобилей Bentley в нашей стране составил 131 единицу, что на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (193 штуки)", — говорится в сообщении.

При этом самой популярной моделью Bentley стали внедорожники Bentayga, которых было продано 88 экземпляров.

Кроме того, за семь месяцев было реализовано 22 автомобиля модели Continental, 15 — Flying Spur и 6 — Mulsanne.

Как отмечает агентство, 60% автомобилей Bentley было реализовано в Москве и Подмосковье — суммарно 79 машин.