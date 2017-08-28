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Страховщики назвали пять самых угоняемых автомобилей в первом полугодии

15:0828.08.2017
(обновлено: 15:14 28.08.2017)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкМужчина имитирует вскрытие автомобиля и его угон. Архивное фотоМужчина имитирует вскрытие автомобиля и его угон. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Автомобили марок Hyundai, Kia, Toyota, Mazda и Lexus в первом полугодии 2017 года оказались самыми угоняемыми автомобилями в России, свидетельствует опрос, проведенный РИА Новости среди ведущих российских страховщиков.

Мужчина имитирует вскрытие автомобиля и его угон
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Интервью с угонщиком: кто и как похищает автомобили в России

Как пояснил руководитель управления выплат, технической экспертизы и работы с вендорами "Интач страхования" Эдуард Волгин, данные автомобили пользуются наибольшей популярностью у угонщиков, так как их распространение на рынке очень велико и, соответственно, такую машину легче реализовать, а так же продать на запчасти.

Согласно опросу, в список самых угоняемых авто, но с меньшей частотой, также вошли BMW, Renault, Nissan, Mercedes-Benz и Ford. Кроме того, отмечается рост интереса угонщиков к марке УАЗ.

© Фото : KiaАвтомобиль Kia Rio
© Фото : Kia
Автомобиль Kia Rio

Ситуация в регионах

Как и прежде, наиболее проблемными регионами с точки зрения количества угонов для страховщиков являются Москва и Санкт-Петербург (а для клиентов "Росгосстраха" к ним добавились еще Екатеринбург и Иваново).

Американка запрыгнула на капот машины, чтобы помешать угонщику
Американка запрыгнула на капот машины, чтобы помешать угонщику

В частности, по данным департамента экономической и информационной защиты бизнеса компании (службы безопасности) ПАО СК "Росгосстрах", сейчас на Москву и Подмосковье приходится 28% от всех угнанных у клиентов компании автомобилей, а на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 47% всех угонов.

Вместе с тем, в компании отмечают сокращение количества угнанных автомобилей с полисами каско от "Росгосстраха" — в столичном регионе в первом полугодии 2017 года было зарегистрировано почти вдвое меньше угонов, чем в аналогичном периоде прошлого года.

По данным страховой компании "МАКС", Санкт-Петербург также является лидером по угонам. "Частота угонов, по нашей статистике, там превышает в три раза частоту хищения в других регионах, причинами чего является и близость к границе и пробелы в работе правоохранительной системы в данном регионе", — пояснил руководитель дирекции развития страхования СК "МАКС" Сергей Печников.

© Фото : ToyotaПроизводство автомобилей Toyota
© Фото : Toyota
Производство автомобилей Toyota

Самые угоняемые модели

Страховщики также рассказали о конкретных моделях марок авто, которые пользовались у угонщиков популярностью в первом полугодии текущего года.

Согласно опросу, самыми угоняемыми моделями стали Toyota Camry, Toyota Land Cruiser, Hyundai Solaris, Mazda CХ-5, Mazda 6, Kia Sportage, Kia Rio, BMW X1, Ford Focus, Ford Kuga, Renault Sandero, Lexus LX, УАЗ 3163 Patriot.

"Причины угона сохраняются прежние: дорогие и премиальные марки угоняют под заказ, на перепродажу в другие регионы, с изменением VIN-номеров. Автомобили массового сегмента угоняют для последующей разборки на запчасти", — прокомментировал управляющий директор департамента страхования автотранспортных средств группы "Ренессанс страхование" Сергей Демидов, добавив, что за шесть месяцев этого года их компания понесла убытков из-за угонов более чем на 150 миллионов рублей.

Однако, в "Росгосстрахе" заявили, что "анализ информации об угнанных машинах, следы которых правоохранителям удается найти, позволяет сделать вывод о том, что, например Hyundai Solaris и Kia Rio, которые ранее похищались с целью дальнейшего разбора и продажи по частям и агрегатам, сейчас реализуются преступниками через интернет-порталы целиком — с поддельными документами либо документами от других транспортных средств".

© Фото : Mazda Автомобиль Mazda CX-9
© Фото : Mazda
Автомобиль Mazda CX-9

Мошеннические действия

В "Росгосстрахе" также сообщили, что долю мошенников в общем объеме выплат по каско в Российском союзе автостраховщиков (РСА) оценивают в пределах 10-20%.

"В "Росгосстрахе" отдельно подобная статистика не ведется, но попытки злоумышленников получить незаконную выплату по полису каско сотрудники департамента экономической и информационной защиты бизнеса фиксируют регулярно. Причем приемы, используемые преступниками, становятся все изощреннее", — сказали в компании.

Трудно быть "японцем": какие автомобили чаще всего угоняют в России

Например, страхователь подает заявление о хищении автомобиля, которое, как выясняется в ходе проверки, находится за пределами РФ и на ее территорию никогда не ввозилось. Или же транспортное средство вывозится из РФ на территорию другого государства еще до заявления об угоне.

В "МАКСе" отмечают рост вовлеченности лизинговых автомобилей в мошеннические страховые случаи. "Мошенники оформляют автомобили на компании, за которыми нет никакой реальной деятельности (лизингополучатели) и единственная цель привлечения которых – отвлечь внимание от реальных участников преступных схем. Далее автомобили либо пропадают, либо участвуют в ряде инсценированных ДТП с каскадом страховых случаев по каско, ДГО и ОСАГО", — пояснил Печников.

По его словам, в этих схемах участвуют премиальные марки автомобилей. "Привлечение лизинговых компаний позволяет, как отвлечь внимание от реальных организаторов преступных схем, так и стимулировать попытки выплат по калькуляции с санкции лизинговых компаний (что недопустимо в розничном сегменте автострахования)", — заключил эксперт.

© Фото : LexusАвтомобиль Lexus LX Superior
© Фото : Lexus
Автомобиль Lexus LX Superior
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