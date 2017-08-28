В России могут поменять правила кругового движения

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В России могут изменить правила проезда перекрестка с круговым движением – предоставить априорный приоритет водителям, которые едут по кругу, остальные должны будут им уступать, следует из законопроекта, опубликованного на интернет-портале проектов нормативных актов.

Автором законопроекта выступает МВД РФ. Там рассчитали, что при такой организации проезда пропускная способность дорог должна вырасти. Существующие же нормы водители воспринимают двояко, что провоцирует неразбериху, заторы и ДТП, считают полицейские.

"Схемы проезда перекрестков с круговым движением разнятся от региона к региону и даже в одном городе – от перекрестка к перекрестку. Практика приоритета проезда перекрестка с круговым движением установлена практически во всех европейских странах, данный положительный опыт подтверждает целесообразность внесения проектируемых изменений", — говорится в пояснительной записке.

Документ находится на стадии публичного обсуждения и антикоррупционной экспертизы.