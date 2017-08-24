В МВД рассказали, где будут дежурить наряды ДПС по новому регламенту

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Наряды ДПС будут следить за дорожной ситуацией в местах наибольшей аварийности и на потенциально опасных участках улично-дорожной сети после принятия нового административного регламента, отменяющего запрет на проверку автомобилей вне стационарных постов, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ.

"Места для несения службы нарядами ДПС определяются на основании анализа состояния аварийности в конкретной местности, выявления потенциально опасных участков улично-дорожной сети, а также с учетом возникающих осложнений дорожно-транспортной и оперативной обстановки", — сказал собеседник агентства.

Также новый регламент предусматривает ряд норм, которые "позволят обеспечить надлежащий уровень защищенности граждан и минимизировать возможные злоупотребления". В частности, документ затрагивает помимо всего прочего порядок административных процедур в зоне обзора видеокамер или носимых видеорегистраторов.

"Приказ МВД России, утверждающий данный административный регламент, вступит в силу после его регистрации в Минюсте в соответствии с законодательством Российской Федерации", — добавили в пресс-центре.

Также в ведомстве рассказали о сокращении количества стационарных постов ДПС. По данным МВД, их количество снизилось с 297 в 2011 году до 83 в 2017 году.