Прикрой меня: эксперты рассказывают, как защитить кузов вашей машины

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. Новый автомобиль блестит и переливается на солнце — жаль, если камешек с дороги или "лезвие" двери соседа по парковке испортят эту красоту. А если за уникальный цвет пришлось заплатить большие деньги? Вывод напрашивается сам: нужно уберечь кузов от сколов, царапин и прочих подобных неприятностей. Но защита защите рознь, а некоторые ее виды могут даже навредить лакокрасочному покрытию (ЛКП). РИА Новости попросило экспертов автомобильной отрасли рассказать, чем и как можно защитить машину от мелких повреждений.

"Мухобойка"

Дефлектор на капот, он же "мухобойка" — одно из самых дешевых средств защиты кузова. Для кроссовера Hyundai Creta оно обойдется в сумму от 1,5 до трех тысяч рублей, для Toyota RAV4 — в 2-2,5 тысячи, для Lada Vesta — около 700 рублей. Принцип действия "мухобойки" основан на законах аэродинамики: во время движения пластиковая панель направляет встречный поток воздуха поверх капота и лобового стекла, в результате чего насекомые и мелкие частицы пролетают мимо автомобиля. Как правило, черные "козырьки" крепятся при помощи специальных зажимов, в некоторых случаях в кромке капота высверливаются отверстия.

"Такая защита поможет только в борьбе с мухами, которые будут пролетать мимо ветрового стекла, а ее эффективность достигается лишь на высоких скоростях, — рассказывает Александр Копытов, директор сервиса автомобильной группы "Авилон". — От сколов кузов она не спасет, кроме того, "мухобойка" портит внешний вид автомобиля".

Владельцы таких устройств часто признаются, что дефлекторы должным образом не спасают ни от камней, ни от насекомых. Кроме того, между "мухобойкой" и капотом должен оставаться небольшой зазор, и зимой в него набивается снег. Если устройство необходимо снять, то в местах крепления остаются потертости, а если просверлен капот, то еще и лишние отверстия, которые могут заржаветь.

Антигравийная пленка

Нанесение на кузов антигравийной пленки чем-то похоже на ламинирование документов: полиуретан накладывается на определенную деталь, а затем плотно приклеивается к нему под воздействием горячего воздуха. Выпускаются не только прозрачные, но и глянцевые, матовые и даже зеркальные пленки. Производители обещают защиту от сколов, царапин и камней. Пленка пропускает ультрафиолет, поэтому ей можно защитить только часть деталей, не опасаясь, что краска будет неравномерно выгорать на солнце.

"Самая лучшая защита — это антигравийная пленка. Она прозрачна, незаметна на автомобиле, имеет высокую плотность и защищает от сколов и царапин, — говорит Александр Копытов. — Важно выбрать качественный материал, иначе покрытие может помутнеть. Главный минус такой пленки — цена, полная оклейка кроссовера обойдется примерно в 150 тысяч рублей".

"Специальная защитная пленка может быть как прозрачной, так и любого цвета по желанию клиента, — рассказывает Андрей Бегун, директор по послепродажному обслуживанию "АвтоСпецЦентр Infiniti на Ленинградском". — Такая пленка позволяет уберечь не только от мелких сколов и камней, но и избежать повреждения деталей в незначительных ДТП. Однако если удар был сильным, придется заново обклеивать элементы. Кроме того, пленка может немного приглушить естественный цвет автомобиля. И, конечно же, стоимость ее высока: к примеру, полностью покрыть кузов Infiniti QX70 будет стоить около 180 тысяч рублей".

Виниловая пленка

Виниловая декоративная пленка также способна защитить кузов от внешних воздействий, но ее прочность заметно ниже, чем у антигравийной полиуретановой. Она чувствительна к изменению температуры и может потрескаться на морозе, однако наносить ее на кузов куда проще и быстрее.

"Виниловая пленка используется в основном для изменения цвета автомобиля. Она выпускается в разных оттенках, имеет меньшую плотность, чем антигравийка, а ее стоимость ничуть не меньше", — отмечает Александр Копытов.

© Fotolia / Parilov Мойка автомобиля перед нанесением виниловой пленки © Fotolia / Parilov Мойка автомобиля перед нанесением виниловой пленки

Винил чаще клеят для красоты, а не с практической точки зрения, или чтобы убрать явные дефекты автомобиля вроде ржавчины, тех же царапин и сколов. Работы лучше всегда доверять проверенным компаниям и сервисам, так как некачественная оклейка может быстро прийти в негодность, а снимать эту пленку без применения определенных технологий чревато повреждением ЛКП.

"Жидкая керамика"

Керамическая защита представляет собой полировку и нанесение на кузов специального защитного состава. Он минимизирует воздействие агрессивной среды, защищает автомобиль от матовости и мелких царапин. Но больше всего приверженцам жидкой керамики нравится то, как она усиливает эффект краски, которая независимо от погоды начинает буквально сиять.

"Керамическое покрытие позволяет надолго сохранить цвет кузова глубоким и насыщенным. Оно защищает краску от помутнения и микроцарапин, — поясняет Андрей Бегун. — Но если перед нанесением керамики не была сделана правильная подготовка кузова, то под слоем покрытия могут сохраниться все прежние изъяны вроде царапин, пятен и разводов". Полировка кроссовера обойдется примерно в 50 тысяч рублей.

"Керамика — это специальный состав, который наносится на отполированный кузов. Но от сколов она не защищает. Плюсы такой защиты — в увеличении водоотталкивающих свойств, она также улучшает блеск лакокрасочного покрытия, — считает Александр Копытов. — Однако керамическое покрытие легко повредить, и от сколов и царапин оно никак не убережет. Важно учитывать и еще один момент: владельцу машины будет сложно отличить качество выполнения работ, так как это покрытие полностью невидимо. Если брать кроссовер, то стоить такая защита будет в среднем от 60 до 80 тысяч рублей".

"Жидкий чехол"

Самый дешевый способ протекции кузова от сколов и царапин — лак "антигравий" для временной защиты, или "жидкий чехол". Материал, изготовленный на основе винила, наносится с помощью кисточки и после высыхания образует на кузове мягкую прозрачную пленку, которая защищает его от мелких камней, царапин и прочих дорожных неприятностей.

Покрытие видно невооруженным глазом, что совсем не красит автомобиль. Производители "жидких чехлов" не зря называют эту защиту временной: с каждым днем пленка все больше теряет форму, появляются пузыри и складки. Поэтому такую защиту используют в основном для разовых выездов на дальние расстояния. По возвращении из поездки пленку легко удалить без опасения повредить краску.

Гарантия

В погоне за дешевизной многие автовладельцы прибегают к услугам неофициальных сервисов. Многие из них считают, что нанесение на кузов защитного покрытия не влияет на гарантию. С ними согласен Андрей Бегун: "Представители официальных дилеров к этому относятся нейтрально, клиент вправе делать со своим автомобилем что пожелает, никаких запретов на подобные услуги официальные дилеры не накладывают".

У Александра Копытова иное мнение: "Любой импортер автомобилей относится негативно ко всем незаводским изменениям. Когда на сервисе клеят пленку, часто приходится что-то снимать с автомобиля. Если конструкция машины сложная, то неквалифицированный персонал может нанести механические повреждения или сломать какую-то деталь, что в дальнейшем будет поводом для отказа в гарантийном ремонте. Если оклеивать кузов пленкой у дилера, то в дальнейшем именно он будет нести ответственность за выполнение работ перед представительством марки. Кстати, керамическое покрытие незаметно и на гарантию никак не влияет".

Вывод простой — чтобы не отстаивать свою правоту в суде, перед нанесением защиты на кузов гарантийного автомобиля проконсультируйтесь с вашим дилером о возможных последствиях. Для сведения: гарантия на лакокрасочное покрытие обычно составляет три года.