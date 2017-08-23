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Авто

Тяжбы на парковке и сохранение старого госномера: юристы разрушают автомифы

08:0023.08.2017
(обновлено: 08:07 23.08.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкАвтомобили водителей, нарушивших правила парковки на спецстоянке администрации Московского парковочного пространстваАвтомобили водителей, нарушивших правила парковки на спецстоянке администрации Московского парковочного пространства
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Сергей Белоусов. Что делать, если выезд с парковки перегородил другой автомобиль? Как сохранить понравившийся номерной знак при продаже машины? Почему страховые компании не делают инвалидам скидку при покупке ОСАГО, если она положена по закону? РИА Новости в очередной раз попросило эксперта дать четкие разъяснения и развеять некоторые мифы из области автомобильного права.

Выезда нет

Наверное, у каждого автомобилиста со стажем был такой случай: выходишь из магазина, а выезд твоему автомобилю загораживает другая машина, припаркованная с нарушением правил дорожного движения. Хорошо, если водитель не поленился и оставил под лобовым стеклом номер своего мобильного. Но до него ведь еще надо дозвониться. А если нужно срочно везти семью в аэропорт или ребенка в поликлинику? Что в этом случае должен сделать законопослушный гражданин и можно ли вообще в подобной ситуации уехать быстро?

Люди на Рождественском бульваре в Москве
© РИА Новости / Константин Родиков
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Парковка без правил, сегвеи и скидки на штрафы: юристы разрушают автомифы

"По закону нерадивых автовладельцев можно наказать только штрафом", — утверждает адвокат международной юридической фирмы "Трунов, Айвар и партнеры" Марат Аманлиев. Водитель, перекрывший другой автомобиль на парковке, нарушает пункты 12.4 и 12.5 ПДД: "остановка и стоянка запрещена в местах, где транспортное средство <…> сделает невозможным движение (въезд или выезд) других транспортных средств". За это ему грозит штраф в размере 500 рублей (ч. 1 ст. 12.19 КоАП РФ), поэтому владелец заблокированной машины может со спокойной душой звонить в ГИБДД и требовать, чтобы к нему направили экипаж ДПС.

Автомобили полиции на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Шторки, невидимый номер и парковка вне зоны: юристы разрушают автомифы

К сожалению, решить проблему до конца полиция не сможет: эвакуировать автомобиль со стоянки закон не позволяет, переместить его можно только в том случае, если он перегородил проезжую часть (ч. 4 ст. 12.19 КоАП РФ), которой парковка не является. "Совершать какие-то иные действия и манипуляции с автомобилем, закрывшим вам выезд, настоятельно не рекомендую, — поясняет Марат Аманлиев. — Иначе его владелец может предъявить встречные претензии и даже написать заявление в полицию по факту незаконного завладения транспортным средством".

Номерок не оставите?

Есть люди, для которых государственный регистрационный знак автомобиля — гораздо большее, нежели просто табличка с цифрами и буквами. Одни даже готовы расстаться с круглой суммой, чтобы на номере оказалось определенное цифровое и буквенное сочетание. Другие привыкли к своему госномеру и хотят сохранить его для следующего автомобиля. Однако сегодня при продаже номера передаются с машиной. Есть ли способ оставить их себе?

"Сохранить за собой государственные регистрационные знаки просто, — рассказывает Марат Аманлиев. — Но для этого нужно пройти процедуру перерегистрации и получить новые номера, а старые — оставить на временном хранении в ГИБДД".

Взяв с собой паспорт, ПТС (паспорт транспортного средства), свидетельство о регистрации (СТС) и страховой полис ОСАГО, нужно отправиться на автомобиле в ближайшее отделение полиции, осуществляющее регистрационные действия. Лучше заранее записаться на прием через портал госуслуг, где можно получить квитанцию на оплату госпошлины и заодно найти список адресов и часы работы ближайших к вам отделений, — все это поможет сэкономить время.

Страховой полис ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МВД упростило правила регистрации автомобилей

При подаче заявления обязательно проинформируйте сотрудника о том, что перерегистрация производится в целях сохранения номерных знаков. Он проверит представленные документы и вернет их. Дальше нужно попасть на площадку, где инспектор осмотрит машину. Там также нужно сказать, что вы хотите сохранить старый номер. С оплаченной госпошлиной, документами и заявлением возвращайтесь в отделение, где вам выдадут новые номера. Сведения о них впишут в ПТС, а старые заберут в архив на 180 дней. Если в течение этого времени вы не вернетесь за старыми номерами (например, для новоприобретенной вашей машины), то их снова пустят в оборот и выдадут другому автовладельцу. Если госзнаки пришли в негодность — не беда: сейчас легальные дубликаты можно изготовить во множестве частных фирм.

Утром деньги, вечером стулья

Люди с ограниченными возможностями, владеющие автомобилями, имеют право на 50-процентную скидку при оформлении договора ОСАГО. Однако многие из них приходят в страховые компании и недоумевают: почему приходится оплачивать полную стоимость полиса?

Как пояснили РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА), страховые компании не обязаны предоставлять такую скидку, а компенсация должна выплачиваться напрямую из бюджета. Такие правила закреплены в статье 17 федерального закона об ОСАГО.

"Порядок выплаты компенсации предполагает выделение средств из федерального бюджета в виде субвенций, — уточняют в РСА. — Эти деньги перечисляют в региональные бюджеты, откуда и должна выплачиваться компенсация (скидка) по уже заключенному договору ОСАГО".

На аналогичную скидку вправе рассчитывать не только владельцы-инвалиды, но и еще два человека, которые садятся за руль конкретного автомобиля. Кроме того, в каждом регионе местные власти могут компенсировать стоимость полиса ОСАГО полностью или частично. Скидку можно получить, обратившись в органы социальной защиты населения. Владельцу нужно предоставить заявление, паспорт, СТС, ПТС и страховой полис с квитанцией об уплате страховой премии. Кстати, инвалиды I и II групп также вправе получать денежную компенсацию в случае ДТП вместо натурального возмещения убытков.

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