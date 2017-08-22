МЭР предлагает сохранить господдержку автопрома на уровне этого года

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Минэкономразвития предлагает сохранить господдержку российского автопрома на уровне 65 миллиардов рублей ежегодно в период до 2025 года, но переориентировать ее для освоения новых технологий, сообщил директор департамента развития секторов экономики Минэкономразвития Александр Масленников.

"Цель — изменение подходов к регулированию отрасли при сохранении объемов господдержки на уровне 2017 года на весь период реализации стратегии, 65 миллиардов рублей ежегодно до 2025 года", — говорится в презентации, представленной Масленниковым на Международном автомобильном форуме.

Государственная поддержка автопрома состоит из блока промышленных субсидий и поддержки спроса. На поддержку спроса в 2017 году государство суммарно выделяет 62,3 миллиарда рублей.

"Мы имеем в виду, что до 2025 года поддержка рынка должна трансформироваться в поддержку новых технологий, новых направлений. Мы в стадии внутреннего согласования с Минфином. Насколько я знаю, Минпром поддерживает самую верхнюю цифру, но у нас есть небольшие разногласия по поводу времени сокращения программ спроса", — уточнил Масленников позднее журналистам.

По его словам, к 2020 году меры господдержки автопрома должны будут сконцентрироваться на развитии национальных научных и инжиниринговых компетенций, стимулировании создания автомобиля или его элементов с принципиально новыми свойствами, развитии систем автономного вождения.